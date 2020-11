Once Municipal el mejor equipo de la jornada tres en la Liga Mayor

En los encuentros que se jugaron el pasado domingo, el cuadro de Jocoro F.C. sumó un punto más ante el Sonsonate F.C. En Ahuachapán, Once Municipal remonta marcador y ganó 4-2 al CD FAS. En el “coloso”, Marte empató contra Metapán; Águila le ganó al Alianza, en San Miguel; Santa Tecla perdió en Las Delicias, ante Limeno, y en Usulutan, Firpo y Chalatenango empataron sin goles.

En el primer encuentro del día, en la cancha de Tierra de Fuego, los equipos empataron sin goles. Con llegadas constantes del equipo “cocotero” buscaron abrir el marcador, pero la defensa de los morazanicos lo impidieron para alcanzar un punto en los últimos dos partidos. Jocoro tuvo una muy buena oportunidad sobre el final del primer tiempo. A los 68’ William Maldonado le pega desde fuera del área, tiro que termina yendo desviado de la meta del Jocoro. Antes del final del encuentro los atacantes de Morazán buscaron en varias llegadas al área de Sonsonate abrir el marcador, pero terminó en un empate sin goles.

Once Municipal venció con goleada al cuadro de C.D FAS. El cuadro tigrillo iba ganando desde el minuto 5’de comenzado el encuentro, cuando, en un centro de Ibsen Castro por izquierda es rematado por Diego Areco para poner el 1-0. La segunda anotación que fue el empate para Once Municipal, llego a los 8’. David Rugamas aprovecha la primera mala salida de Kevin Carabantes, para marcar con tranquilidad el 1-1.

Con el gol de Rugamas, el arquero santaneco pierde el invicto con el que contaba desde el minutos 32’del primer partido del inicio del torneo contra Sonsonate F.C. (606 minutos). A los 34 minutos se fue expulsado Wilman Torres por un golpe a jugador fronterizo, con tarjeta roja directa.

El gol de la victoria momentánea para FAS, se dio antes de finalizar el primer tiempo (43’). Bryan Landaverde que repite la acción con la que se marcó el gol del Once, aprovechando una mala salida de Ismael Valladares y colocar el 2-1. Al regresar del descanso, los ahuachapanecos ingresaron a la cancha buscando el empate que llegó al 75’, en una sanción de penal cometida por Andrés Flores Jaco sobre Fernando Castillo que recién ingresaba a la cancha.

Bryan Paz fue el encargado de cobrar el penal y con un disparo seguro anotó el 2-2. A los 89’ de nuevamente un error de Carabantes, y Rugamas que no pierde el tiempo, se hace del balón, levanta la #5 sobre el arquero fasista y coloca el 3-2 a favor del Once Municipal. El definitivo 4-2 lo anotó Fernando Castillo, en el segundo penal que se le marca a FAS y que define el ex tigrillo para la victoria de los locales.

En el estadio Monumental Cuscatlán, Atletico Marte empató a uno frente al Isidro Metapán. En este encuentro los marcianos fueron los primeros en abrir el marcador. Julio Rivera fue el encargado de colocar el 1-0. La anotación de Isidro Metapán se marcó en la parte de complemento en un penal sancionado sobre 65’y que hace efectivo Herbert Sosa, a los 67’para el 1-1.

En el estadio Sergio Torres Rivera, L.A Firpo empata sin goles ante el cuadro de Chalatenango. Un partido que les permite sumar un punto a ambos equipos.

Entre las pocas llegadas de peligro en el caso de Firpo, un gran disparo que se pasa cerca del poste izquierdo del guardameta chalateco. Luis Canales pudo anotar el primero del partido (13’). Firpo se convirtió en el equipo que más ofreció al taque.

Sábado

En el estadio Juan Francisco Barraza, los emplumados vencieron a los albos; Mientras que en Las Delicias, Municipal Limeños llegó a robarse tres puntos al Santa Tecla.

En San Miguel, los pupilos de Ernesto Corti, derrotaron por la mínima al equipo de Alianza F.C. Con mejores llegadas y aprovechando su localía. Los emplumados suman sus primeros tres puntos de la segunda fase. El gol lo anotó Marcos Da Silva al 79’ que aprovechó un centro a ras de grama. Las llegadas de Águila comenzaron con Yan Maciel en los primeros diez minutos, tomando un balón desde la media cancha, logrando llegar hasta el área grande donde envía disparo a donde se encontraba Diego Coca, al sector izquierdo, encargado de enviar centro, pero este fue despejado por Henry Romero antes que lo rematara Nico Muñoz.

A partir de ese momento llegaron más de seis aproximaciones para Águila, contando con un inspirado Santos Ortiz que por la banda derecha lograba desbordar y luego enviando centros que muchas veces eran interceptados por Juan Carlos Portillo. De las pocas llegadas de Alianza F.C. surgió una por parte de Marvin Monterrosa que envía balón al centro del área en un cobro de tiro libre, centro que encuentra de cabeza Oswaldo Blanco que no llevaba peligro para Benji Villalobos.

En otra oportunidad para la visita en la parte de complemento, le cometen falta a Juan Carlos Potillo en el área grande, se cobra penal que sanciona Michel Mercado que le pega con dirección a Villalobos que terminó tapando el disparo y mantuvo el marco a cero en ese encuentro. En Alianza, se fue expulsado Rudy Clavel al minuto 64.

En el estadio Nacional Las Delicias, Municipal Limeño continúa con la racha de victorias, en esta oportunidad ante el Santa Tecla F.C y de visita (2-1). El primero en reaccionar fueron los “cucheros”, en un centro de Edwin Sánchez que no pudo despejar ni el defensa tecleño ni el portero Wilberth Hernández quien se encontraba fuera de su área, lo que provocó la reacción de Hugo Oviedo, que como todo goleadores logra hacerse del balón y anota el 1-0 (13’ ).

El empate para los locales llegó a los 28’minutos en un cobro de tiro libre que cabecea el defensa Alex Mendoza, y puso la #5 en el poste izquierdo para igualar el marcador. Antes de finalizar el primer tiempo, Sánchez, encargado de cobrar los tiros de esquina, envía un disparo al centro del área grande y este fue aprovechado por Mario Machado, quien de media vuelta puso el definitivo 2-1 para los visitantes. Tecla sufre su primera derrota en casa y Limeño suma su segunda victoria en esta segunda fase del torneo.