Olímpico salvadoreño no corrió en Costa Rica y la Natación sin marcas A

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

La no participación del corredor Andrés Mijangos en la prueba de los 200 metros libres en el Centroamericano Mayor de Atletismo en Costa Rica, en donde el decatlonista de El Salvador, Esteban Ibáñez sumó su tercer título consecutivo y el no logro de las marcas A en el CCCAN, de San Juan, Puerto Rico, por parte de Marcelo Acosta y Celina Márquez, se constituyeron a la par de las medallas ganadas, en las noticias más destacadas del fin de semana para el deporte salvadoreño.

En el caso de Mijangos, quien recientemente fue designado por la federación de atletismo para viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio, por medio de una wild card, en la prueba de los 200 metros, no se presentó a esta competencia, porque en el transcurso de los cien metros libres se percibió lesionado y tuvo que hacer un gran esfuerzo para completar los cien. Terminó con gran esfuerzo haciendo un tiempo de 17 segundos y ochenta décimas, en donde los tiempos oscilaron ente los 10.42 y los 10.72.

Un desenlace preocupante y alarmante, porque se esperaba que Andrés se luciera al máximo y que por lo menos entrara en el podio, pero las cosas salieron muy diferentes y hoy habrá que enfocarse en varios días de incertidumbre. Sobre esta situación, que dado el corto tiempo para inaugurarse los juegos, podría dejar fuera a Mijangos, Co Latino consultó ayer al federativo, René Navas y éste respondió: “Entiendo que siempre tendrá que examinarlo un médico. Recuerde que desde el 18 de Junio, está en manos del COES”.

Mientras y para celebrar, destacaron las tres medallas de oro ganadas por El Salvador, a través de Michelle Velasco en Salto con Pértiga; César Peraza en los 3000 metros con obstáculos y el tercer título mayor consecutivo que Estaban Ibáñez, alumno de Sandra Valiente y del Club San Jatts, ganó en el Decatlón. Además de las tres de oro, el equipo salvadoreño también obtuvo seis de plata y ocho de bronce para ubicarse en el cuarto lugar. En los tres primeros: Costa Rica con 20-18-18; Guatemala con diez y cinco y Panamá con cinco-seis y cinco.

Natación sin las marcas A

Por otra parte y en lo que respecta al deporte acuático, en el CCCAN, de Puerto Rico, las máximas figuras y grandes esperanzas olímpicas salvadoreñas, Marcelo Acosta y Celina Márquez no lograron la marca A exigida por la Federación Internacional para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. No obstante y confirmando sus condiciones, pescaron oro, plata y bronce en las diferentes pruebas en las que se lanzaron al agua. Para ambos fue el cuarto intento internacional en la alta competencia, buscando los registros FINA, pero por una u otra razón, no fue posible. Ahora y tal como se ha venido manejando, parece que terminarán recibiendo las wilds card otorgadas por la FINA a El Salvador para los atletas que más se acerquen a los registros exigidos.

Entre otros atletas que colgándose los tres metales sacaron la cara por los colores acuáticos salvadoreños estuvieron: Diego Alvarado, en la categoría 13-14 años, 100 metros mariposa con un crono de 58 segundos y 73 décimas; Ariana Valle, (13-14 años) con plata en los 400 metros libres con 4:33.21 e Isabella Alas, (15-17 años), conquistó medalla de oro en 100 metros mariposa, parando los cronos en 1:02.27. Con la participación de Fátima Portillo, Valentina Jenkins y Rodrigo Rivas, de El Salvador, el CCCAN inició ayer sus competencias de Aguas Abiertas.