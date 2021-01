Ojo señores INDES, el caso del atletismo es un típico ejemplo de federación estéril

@DiarioCoLatino

No se sabe por qué, ni bajo qué criterios, pero a través de los últimos años, la Federación de Atletismo ha tenido el mayor presupuesto estatal, por ejemplo 200,000 dólares el año pasado y sin echar en cuenta los recursos propios, pero al igual que la mayoría de federaciones afiliadas al INDES y al COES, resultan ser una de las tantas federaciones estériles de este país.

Resulta que años van y años vienen y esta federación no logra producir atletas de alta competencia mayor para los compromisos del ciclo olímpico y menos para los campeonatos centroamericanos y regionales. Siempre se está argumentando que “el trabajo es las categorías infanto-juveniles para el futuro y que se está apoyando a algunos atletas que se encuentran en el extranjero para que vengan a defender los colores patrios”, pero de resultados mayores, ¡nada!

Por ejemplo, acaba de realizarse en Costa Rica el Centroamericano mayor y ésta federación ya había tirado la toalla de que no se asistiría por falta de atletas con la preparación idónea para este compromiso, por consecuencia de la pandemia. Lo curioso es que con nuevos y experimentados prospectos llegaron todos los países del área que también vivieron cuarentena. Fue gracias a las gestiones de la entrenadora ad honórem, Sandra Valiente ante la presidente del INDES, Yamil Bukele, que logró el apoyo para viajar con sus alumnos Pablo y Esteban Ibáñez, a San José, ganando dos oros y los títulos de “Atleta más Técnico” y “Atleta Más Completo”. Y todo porque los tres no se durmieron en sus laureles y no pararon de trabajar en la pandemia y cuarentena. Por lo tanto, aquí hay gato encerrado y por responsabilidad, el INDES, que está soltando mucho billete, debe investigar y purgar en esta y en todas las federaciones estériles. ¡Los tengo en la mira!