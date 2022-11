Oficialismo se sube al logro de la diáspora para extender TPS

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciara que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) sería extendido hasta junio de 2024; el oficialismo se ha colgado de ello atribuyéndose que gracias “al trabajo del Gobierno” se logró dicha extensión.

Tal es el caso del diputado de Nuevas Ideas, Walter Alemán, quien aseguró que gracias a los “lazos de hermandad” que “existen” entre el presidente de la República, Nayib Bukele y Estados Unidos se pudo extender el TPS.

“El TPS para nuestros hermanos salvadoreños será extendido hasta el 30 de junio 2024. Gracias a los lazos de hermandad con Estados Unidos y la excelente gestión del presidente Nayib Bukele el cual está llevando a El Salvador a un rumbo lleno de paz, esperanza y bienestar para todos los salvadoreños”, dijo Alemán en su cuenta de Twitter.

De igual forma, la diputada Ana Figueroa consideró que la extensión es una excelente noticia para la diáspora, “a quienes nunca vamos a dejar solo”.

Otros parlamentarios en cambio agradecieron la supuesta labor de la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, ya que presuntamente habría trabajado para la diáspora. Romeo Auerbach, de Gran Alianza Por la Unidad Nacional (GANA), agradeció a Mayorga. “Querida embajadora Milena Mayorga estás haciendo un excelente trabajo un Abrazo y muchas bendiciones”.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, afirmó que el trabajo de la embajadora era “excelente”; “usted ha demostrado ser la mejor representante de nuestro país en la historia”.

La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, sostuvo que “el Gobierno de Nayib Bukele seguirá abogando por una solución permanente para los salvadoreños bajo este estatus, quienes día a día contribuyen al desarrollo socioeconómico de nuestras naciones”

Claro que algunos de estos comentarios vertidos por el aparato estatal generaron molestias entre algunos usuarios, ya que las autoridades salvadoreñas nada estaban haciendo para apoyar a los connacionales que estaban con la incertidumbre de que perderían su estatus migratorio.

“La extensión se da porque continúa el proceso de la Corte, por la demanda de las familias tepesianas en contra de la cancelación del TPS. Bukele no tiene nada que ver, no ha hecho nada. Infórmense ya no permitan que les mientan así”, comentó una usuaria de Twitter en respuesta al diputado Walter Alemán.

Los salvadoreños en Estados Unidos se han quejado de la nula acción del gobierno del presidente Bukele ante el congreso y otras autoridades de Estados Unidos para evitar que más de 180 mil “tepesianos” fueran deportados a finales de diciembre de este año, fecha de expiración del TPS. Es más, la “diáspora” salvadoreña lamenta el distanciamiento que el presidente Bukele mantiene con la administración Biden, la cual no abona en pro de los migrantes.

A través de su cuenta de Twitter, la Alianza Nacional de TPS sostuvo que la extensión si bien es pequeña, pero representa “una victoria”. “Esto no fue posible gracias a ningún cabildero, intermediario o político (del actul gobierno), esto es un resultado directo de las familias migrantes de TPS que se organizaron y lucharon”, afirma la Alianza Nacional de TPS.