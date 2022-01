“Oficialismo no quiere dialogar  con la oposición”: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“Nosotros buscamos hacer una representación de aquellas personas que no se sienten identificadas con lo tradicional de la política que hubo en el pasado, pero que al mismo tiempo señalan que están preocupados y ven con alarma, actitudes que consideran fuera del Estado de Derecho”, dijo la diputada claudia Ortiz sobre la representación del partido VAMOS en el congreso salvadoreño. Hoy por hoy, a juicio de Ortiz, la población salvadoreña tiene una visión de la Asamblea Legislativa que no representa a quienes la eligieron, “creo que hay diputados que están más bien representado al presidente (Bukele) y están cumpliendo definitivamente sus promesas de campaña, que era hacer todo lo que el presidente decía”. En ese sentido, Ortiz valoró que en diversos temas, los diputados de Nuevas Ideas carecen de criterio propio, falta de propuestas en temas que le afectan a la población salvadoreña como las pensiones y una ley de aguas, que si bien se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, pero tiene principios privatizadores.

Además, el oficialismo abusa de la dispensa de trámite y no realizan los procedimientos adecuados, por ello, el papel de la oposición es denunciar cuando las cosas se hacen mal. Ejemplificó que cuando se realizan elecciones de segundo grado, los diputados de Nuevas Ideas no establecen un perfil para evaluar los candidatos, si no que se rigen por criterios que no son públicos.

La legisladora afirmó que el oficialismo no quiere dialogar con la oposición, puesto que las propuestas que ellos hacen no son tomadas en cuenta. “Nosotros estamos tratando de hacer una labor de abrir la puerta de la Asamblea Legislativa a las diferentes expresiones de la sociedad que buscan el Estado de Derecho, el respeto a la democracia y a la Constitución”, sostuvo Claudia Ortiz en una entrevista matutina.

Ortiz aseguró que el oficialismo maneja un discurso sobre la oposición que ésta no propone iniciativas en la Asamblea Legislativa o no acompaña con sus votos para “los grandes temas de país”; sin embargo, la oposición sí ha presentado diversas propuestas, que hasta “hay de sobra”, pero la disponibilidad de escucharlas, analizarlas o si quiera leerlas en voz alta “no existe”.

“La plenaria pasada, una diputada del FMLN hizo una propuesta sobre un pronunciamiento por el tema de la beatificación de los mártires salvadoreños y el presidente de la Asamblea (Ernesto Castro) se negó a leerla como indica el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, porque no se quiere visibilizar que la oposición tiene propuestas y sí hay propuestas”, informó Claudia Ortiz.

Justamente, en esa plenaria los diputados de NI no quisieron leer y menos aprobar el pronunciamiento, pero horas más temprano, el oficialismo avaló declarar capital por un día a la ciudad de Aguilares, en el marco de la beatificación de Rutilio Grande. Un discurso totalmente diferente.