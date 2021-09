Oficialismo aprueba que delitos de corrupción no prescriban

Redacción Nacionales

Unas reformas al artículo 32 del Código Procesal Penal aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa este martes en la sesión plenaria. Dichas modificaciones permitirán que los delitos relacionados a actos de corrupción no prescriban, para que actuales o exfuncionarios puedan ser juzgados sin importar la fecha en que hayan cometido el delito, ya que tendrá efecto retroactivo.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a finales de julio y la semana pasada, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió dictamen favorable, y ayer los oficialistas la aprobaran.

Las reformas contemplan la eliminación de prescripción penal a los siguientes delitos: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, peculado, peculado por culpa, negociaciones ilícitas, cohecho propio e impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno y tráfico de influencias.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, señaló que hace 2 años, propusieron que se declararan imprescriptibles los delitos de corrupción, lo que es “ilegal e inconstitucional” hacer es que tenga retroactividad porque lo prohíbe el artículo 15 y 21 de la Constitución de la República, donde dice que las leyes no pueden tener efecto retroactivo y si tienen, solo es en materia penal para favorecer al delincuente al reo o procesado”.

Cuadra afirmó que los parlamentarios del oficialismo no incluyeron todos los delitos de corrupción en los 12 casos que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) investigó contra funcionarios del actual Gobierno, que presuntamente los acusó de delitos de corrupción que no están dentro de la reforma. Como por ejemplo, el incumplimiento de deberes, actos arbitrarios “¿y porque no están incluidos esos?. Ellos no quieren combatir la corrupción, quieren venganza contra la oposición”, resaltó el jefe de fracción de ARENA.