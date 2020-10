Octubre: 40 aniversario de fundación del FMLN

Licenciada Norma Guevara de Ramirios

El régimen de dictadura quiso ser cambiado por unos jóvenes en octubre de 1979 con un golpe al último presidente militar del PCN y fracasaron; el sangramiento al pueblo y los miembros de sus organizaciones siguió, la resistencia popular creció y 1980 se convirtió en un año crucial.

En enero se creó la Coordinadora Revolucionaria de Masas, semanas más tarde, el Frente Democrático y el Frente Democrático Revolucionario. La resistencia popular tomó forma organizada; recibía golpes y crecía la indignación; creyeron amedrentar matando y persiguiendo. El asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero demostró que la dictadura no se detendría si el pueblo no le ponía un alto.

En ese contexto la unidad de todas las organizaciones era imprescindible y en la cresta de esa lucha, el 10 de octubre de 1980, nace el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Como unidad de las organizaciones político militares; las fuerzas sociales y políticas ya estaban articuladas en el FDR.

El mundo puso sus ojos en lo que ocurría en nuestra patria y no los despegó hasta que doce años después se firmó el Acuerdo de Paz.

Las noticias de este octubre tienen mucho de nuevo y marcan un retroceso de país. Sin duda los ojos del mundo están volviendo otra vez a fijarse en lo que ocurre aquí. Pues si bien 40 años son bastante tiempo, está viva en la memoria de muchos, en sus corazones, en su memoria y hasta en la piel de miles de seres humanos, las heridas de la dictadura y nadie quiere que nuevos dictadores se consoliden.

En este octubre recordaremos que el Frente surgió -recordaremos que seis años después el país fue estremecido por un terremoto- algunos recordaremos las memorables referencias de presidentes de diferentes países en Naciones Unidas, abogando por el diálogo, la solución política del conflicto en El Salvador y la paz. Eso que Bukele quiere borrar de la memoria y que sus seguidores niegan que existió.

En este octubre, los hechos son otros. El Tribunal Supremo Electoral creado por reforma constitucional y como parte de los Acuerdos de Paz, convoca a la elección numero 18 desde su creación. El ataque del presidente Bukele a la Asamblea Legislativa, como el 9 de febrero retorna con no pago de salarios a sus empleados, a los municipios les niega el FODES conquistado en 1998.

¿Cree que con eso su partido ganará más diputados y más alcaldías?

Miles de familias en los 262 municipios viven las consecuencias de no tener ingreso esperado y devengado con trabajo, algo que no ocurrió ni en los años del conflicto. Todo por capricho del presidente que le ordenó a su nuevo ministro de Hacienda no pagar.

En este octubre, la Policía debe llevar por apremio a funcionarios que se niegan a asistir a la convocatoria de una comisión especial y el fiscal general tendrá que abrir proceso por incumplimiento de deberes al ministro de Hacienda.

Todo esto marca un retroceso democrático, consecuencia de negarse a conocer la historia, pretender borrarla y pretender revivir la dictadura. Esto daña más que la pandemia que vive la humanidad por el coronavirus COVID-19, y está llevando al país a su peor época en tiempos de paz.

En este octubre, inicia el estudio del presupuesto para el año 2021; con mayor endeudamiento, menor decrecimiento de la economía y más recaudación de impuestos indirectos como el IVA, lo que van aumentar el IVA. Y para eso necesita Bukele diputados a su servicio.

Estas son -entre otras- las alarmantes noticias, indicativas de retroceso social, económico, institucional en nuestro país cuando el partido que más cambios positivos impulsó en el país llega a su aniversario número 40.

Eso plantea un desafío, ver el presente y futuro desde la perspectiva de lucha social organizada, de resistencia a los afanes dictatoriales; de plantearse como lo hicimos en 2009 NO TENER MIEDO, a no dejarse chantajear por el empleo, por el salario, por la amenaza de una fuerza armada y una policía instrumentalizadas políticamente.

Con la verdad y la certeza de que lo justo merece ser defendido, los y las militantes del FMLN debemos demostrar que somos luchadores y luchadoras sociales con claridad política y compromiso con nuestro pueblo.

Como hijos e hijas de este pueblo que ha sido capaz de sobreponerse a todo tipo de dificultades y reafirmando valores como la solidaridad, la valentía política, recordando el principio No. 1, luchando por la humanización profunda de las relaciones en la sociedad, de su sistema económico, social y político.

Nos guían los anhelos de superación y bienestar de las mayorías del pueblo. Es lo consecuente con nuestros fundadores y de nuestra épica como movimiento revolucionario.