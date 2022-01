Ocho de cada diez salvadoreños perciben aumento en costo de la vida

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Al cierre del año 2021, ocho de cada diez salvadoreños perciben que el costo de la vida ha aumentado algo o mucho en El Salvador, el 93.1% de la población considera que los precios de los productos de la canasta básica aumentaron, así lo detalló la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA “La población salvadoreña evalúa la situación del país al final del año 2021”.

Según el estudio, ocho de cada diez salvadoreños consultados indicaron que la pobreza en el país aumentó o siguió igual al año anterior, la mayoría de la población percibe un aumento en los precios de los productos de la canasta básica como el frijol, maíz, azúcar, leche y huevos. Aproximadamente el 70% dijo que el principal gasto de su hogar corresponde a la compra de los alimentos.

Laura Andrade, directora del Iudop, explicó que el 46.6% dijo haber dejado de comprar algunos alimentos durante 2021, debido al aumento en los precios, es decir, la mitad de los hogares salvadoreños tuvo que reducir la compra de seis o siete productos, entre ellos tomates, cebollas, carne de res, papas y pollo. Además, de cada 100 hogares 22 experimentaron una reducción en la compra de entre 16 y 18 productos.

“El 34.9% de los salvadoreños recurrieron a préstamos de dinero a otras personas para solventar los compromisos económicos mensuales en su hogar, como compra de alimentos y pago de facturas de servicios básicos, de este grupo un 61.2% dijo haber tenido que prestar dinero a otra persona 3 veces o más a lo largo de 2021. Los salvadoreños han percibido una disminución importante en su capacidad, para solventar sus compromisos económicos mensuales”, detalló la directora del Iudop.

El rector de la UCA, Andreu Oliva, indicó que si bien para el 53.6% de los consultados la situación del país está mejor al cierre del año 2021, esto se debe a que 2020 fue muy difícil por la declaración de la pandemia del COVID-19, se estuvo por más de tres meses en cuarentena, lo cual afectó el empleo e ingreso de las familias. Sin embargo, las personas sostienen que el aumento de los precios de la canasta básica, servicios básicos, desempleo y una economía estancada son las principales razones por las que el país está peor.

Asimismo, manifestó que la política del incremento al salario mínimo no ha resuelto la problemática del aumento a los productos de la canasta básica, el 52.2% ha resuelto poco o nada y el 42% ha resuelto algo o mucho; en cuanto a la implementación del bitcoin como moneda de curso legal, más de tres cuarta parte de la población dice que la economía sigue igual, el 11% ha empeorado y 10% ha mejorado.

“Después de casi cuatro meses de haberse implementado el bitcoin se mantiene el desconocimiento, el 70% dice no tener ninguna o poca confianza en el bitcoin, nueve de cada diez piensan que es un beneficio para los ricos, el gobierno, inversionistas nacionales y extranjeros, pero no para el pueblo. El 60% de la población está en desacuerdo que se utilicen fondos públicos para promoverlo, mientras tanto, el 74.3% sostiene que no utiliza el bitcoin”, externó Oliva.

Los datos de la encuesta del Iudop revelaron que ha crecido la proporción de personas quienes perciben alguna o mucha corrupción en las entidades gubernamentales, pese a que el gobierno central, la PNC y la FAES son las entidades públicas en las que más confía la población al cierre de 2021, son estas mismas las que más han experimentado una reducción en el grupo de personas que confían algo o mucho en ellas; las reducciones registradas son superiores a los 10 puntos porcentuales.

En relación con el Plan Control Territorial, el 55.9% de la población salvadoreña sostiene que esta política pública de seguridad ha recuperado en algo o en mucho los territorios controlados por las pandillas, mientras que, para el 42.4% este Plan ha recuperado en poco o en nada dichos territorios; el 32.3% afirma que algunos vendedores no entran a las colonias donde viven porque su ingreso puede ser peligroso, el 21.4% manifestó que evitan transitar por algunos pasajes o calles debido a que puede ser peligroso para ellos y el 20.9% indicó que no permiten a los niños del hogar jugar fuera porque pueden correr algún tipo de riesgo.

La encuesta reveló que los ciudadanos otorgaron una nota de 7.54 al trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, la más baja registrada en los sondeos de fin de año del Iudop en el período de 2019 a 2021.