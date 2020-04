»

Obligan a usar mascarillas en América Latina ante COVID-19 2020-04-07 23:11:21 MEXICO, 7 abr (Xinhua) — La pandemia de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) avanza rápido en América Latina, por lo que algunos países han incrementado sus medidas de seguridad, como el uso obligatorio de las mascarillas, y empezado a probar tratamientos para luchar contra el virus. En Brasil, las autoridades sanitarias del estado de Río de Janeiro (sureste) iniciarán una serie de estudios para utilizar el plasma de pacientes curados en el tratamiento de personas en estado grave. El secretario regional de Salud, Edmar Santos, aseguró que esta semana el Instituto Regional de Hematología dará inicio al procedimiento, que consiste en introducir el plasma (parte de la sangre que contiene anticuerpos) recogido de pacientes curados para hacer una transfusión a pacientes infectados. En tanto, la falta de cubrebocas para que la población se proteja en Brasil del virus llevó a que los tres mayores bancos privados del país (el Itaú, el Bradesco y el Santander) se unieran para suministrar el necesario insumo. Los tres bancos anunciaron que destinarán 50 millones de reales (unos 10 millones de dólares) para la compra de 15 millones de cubrebocas, que serán fabricados por microemprendedores nacionales. Los casos confirmados en Brasil de pacientes infectados con la COVID-19 pasaron de 11.130 a 12.056, y el número de muertos de 486 a 553, con una tasa de letalidad de 4,6 ciento, según datos divulgados por el Ministerio de Salud. En Chile, donde se reportan 4.815 casos, con 37 muertes, el gobierno amplió la cuarentena total a 14 municipios de todo el país, además de instalar cordones y aduanas sanitarias resguardadas por policías y militares en las localidades cuyos casos han ido en aumento. Al momento, se ha decretado en el país austral un toque de queda a nivel nacional entre las 22:00 hora local y las 5:00 horas del día siguiente, a la vez que se han cerrado las fronteras, suspendido las clases y labores no esenciales. Se estableció el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado pagado a partir del próximo miércoles, además de implementar una serie de medidas restrictivas para prohibir a las personas trasladarse a sus casas de veraneo durante los feriados de Semana Santa. En Ecuador, el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) dictaminó el uso obligatorio de mascarillas para circular en espacios públicos, en el marco de la emergencia, informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Mediante su cuenta de Twitter, la funcionaria dijo que la resolución, que fue aprobada con el fin de reducir el riesgo de contagio del virus, encarga a los municipios del país «regular» el uso obligatorio de las mascarillas y se establecerán las sanciones y mecanismos de control. Ecuador, el tercer país de América Latina más golpeado por la pandemia, detrás de Brasil y Chile, registra hasta el momento 3.747 casos de contagio y 191 decesos por la COVID-19. Otro país que también ordenó el uso de mascarillas fue Honduras, donde se reportan 298 casos positivos y 22 muertes. Por su parte, el Ministerio de Salud de Perú ha registrado hasta la fecha 2.561 contagios, con 92 decesos por la COVID-19. El presidente peruano, Martín Vizcarra, recordó que la COVID-19 se ha convertido en un hito de la humanidad por la magnitud de esta pandemia y en ese sentido exhortó a todos los peruanos a tener en cuenta este reto. «Vamos a responder con el reto que la historia pone en nosotros, con la fuerza que requerimos, y lo vamos a hacerlo con la ayuda, más que de la tecnología y la ciencia, que es necesaria implementar, con la ayuda de todos ustedes», exhortó. En República Dominicana el número de casos del nuevo coronavirus ascendió a 1.828 y a 86 la cantidad de muertes, informaron las autoridades de salud del país caribeño. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, pidió a las personas que están en el exterior y que han pedido regresar al país que tengan paciencia, siguiendo los procedimientos para evitar riesgos. En tanto, el Ministerio de Salud de Argentina informó que 106 laboratorios distribuidos a lo largo del país ya procesan las muestras para el diagnóstico de la COVID-19, con una tasa de 236 tests por cada millón de habitantes. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo en conferencia de prensa que «se sigue descentralizando el testeo» en el país, donde se reportan 1.554, con 48 decesos. Con el fin de ampliar al máximo el sistema público de salud para enfrentar la enfermedad, la Fuerza Aérea Argentina instaló un Hospital Militar Reubicable en el barrio de Pompeya, al sur de Buenos Aires. Voceros del Ministerio de Defensa dijeron a Xinhua que el centro sanitario móvil cuenta con capacidades de cirugía, post operatorio, recepción de emergencia, odontología, radiología, internación general, 24 camas de aislamiento, además de servicios de laboratorio, cocina, baños y generadores eléctricos. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que el número de personas contagiadas pasó de 1.485 a 1.579, mientras que las fallecidas subieron de 35 a 46 en las últimas 24 horas, en momentos en que el gobierno está evaluando si extiende o no el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena nacional, que finalizará el próximo 13 de abril. El presidente colombiano, Iván Duque, declaró que se está estudiando un mecanismo que permita tener un balance entre proteger la vida de los ciudadanos y retomar ciertas actividades económicas con protocolos específicos. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería tener un rol más activo para evitar situaciones irregulares en el combate a la COVID-19. El pasado 3 de abril, el gobierno mexicano presentó ante la ONU un plan de cooperación internacional para asegurar el acceso global a medicamentos e insumos requeridos para enfrentar el nuevo coronavirus. La cancillería hizo un enfático llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos a que no viajen a México durante las vacaciones de Semana Santa ante la contingencia por el coronavirus. Alrededor de 11,5 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, según cifras de la cancillería, y miles de ellos visitan a sus familias en México durante las vacaciones de Semana Santa, que este año corren a partir de hoy y hasta el 17 de abril próximo. En Costa Rica, el ministro de Salud, Daniel Salas, reportó un aumento de 13 casos confirmados de la COVID-19 en su país, para un total de 467 contagios, mientras que la cifra de muertos se mantiene en dos. «Todavía quedan varias semanas por recorrer, tenemos que ser decididos y no perder ese sentido de unión nacional. Semana Santa es clave, puede significar la diferencia entre encontrarnos un panorama muy desfavorable o mantener lo que hemos ido construyendo todos juntos», dijo. En Cuba, el Consejo de Defensa de la ciudad oriental de Santiago de Cuba, segunda en importancia y con mayor población después de La Habana, decidió decretar el aislamiento social para frenar la propagación del brote de la COVID-19, que suma 22 casos en esa urbe. Para mantener la situación controlada se determinó el cierre de panaderías, restaurantes, cafeterías, mercados y otros servicios a partir de las 19:00 hora local, «llevando al mínimo imprescindible la circulación de personas después de esa hora», informó la prensa local. Hasta la fecha, Cuba reporta 350 casos positivos, nueve fallecidos y 18 recuperados, en tanto que 1.718 personas están ingresadas en centros de salud con síntomas sospechosos y otras 18.434 permanecen en sus hogares en vigilancia epidemiológica con restricción de movimientos. Las autoridades sanitarias de Cuba anunciaron que distribuirán entre la población vulnerable un fármaco llamado Prevengho-Vir, de carácter homeopático, como parte del enfrentamiento al nuevo coronavirus. Venezuela informó que autorizará un vuelo humanitario con destino a México para aquellos ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a su país. «Venezuela habilitará un vuelo humanitario de Conviasa con destino a Toluca, México, el próximo 9 de abril de 2020», detalló la cancillería venezolana, quien invitó a los interesados a inscribirse. Finalmente, Panamá reportó 2.100 casos confirmados y 55 la cantidad de muertes