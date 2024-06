Nuevos magistrados del TSE no deben tener conflictos de interés

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A pocos días que los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalicen el período 2019-2024, el consorcio Observa El Salvador 2024 afirmó que quienes ocupen estos cargos deben contar con la experiencia, conocimientos técnicos y la independencia necesaria, para desempeñar sus funciones de manera efectiva y sin conflictos de interés.

El próximo 31 de julio finaliza el período de los magistrados y en ese mes deberá llevarse a cabo el proceso de selección, por lo cual, los partidos políticos y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que por mandato constitucional propondrán ternas a la Asamblea Legislativa, tendrán que elegir a las personas con los perfiles idóneos, basándose en estrictos criterios de competencia y transparencia.

“La conformación del TSE es fundamental para garantizar la integridad y la credibilidad de los procesos electorales en El Salvador, para asegurar un proceso justo y equitativo, Observa El Salvador 2024 solicita a los diputados a considerar los perfiles idóneos con base en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia”, expresó.

Asimismo, es esencial que los candidatos postulados por los partidos políticos y la CSJ, y posteriormente seleccionados y votados por la Asamblea Legislativa, deben poseer experiencia relevante y demostrada en áreas relacionadas con las funciones del TSE. La capacidad técnica y el conocimiento en materia electoral son fundamentales para el desempeño efectivo de sus responsabilidades.

Observa El Salvador sostuvo que la cualificación y honradez de los funcionarios públicos son esenciales para la calidad de los servicios públicos, por ello, se deben considerar parámetros de probidad y competencia para el desempeño de cada cargo público.

“Es necesario justificar de forma explícita y pública por qué una persona cumple con los requisitos esenciales para un cargo público, esto asegura que la elección no se basa en conveniencia política o reparto de cuotas partidarias, sino en criterios objetivos”, aseguró.

A la vez, indicó que los magistrados electos al TSE deben servir al interés general y no a un partido, se requiere que no haya vinculación material y formal con ningún partido político. Los magistrados electos deberán actuar en beneficio de toda la sociedad, no de grupos de poder específicos.

El proceso de elección debe ser transparente y conforme a lo establecido en el artículo 208 de la Constitución, y la jurisprudencia dada por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Observa El Salvador 2024 reiteró la importancia de asegurar que el TSE esté compuesto por personas con el perfil idóneo garantizando así la integridad y transparencia en los procesos electorales del país, pero en especial garantizando el derecho al sufragio efectivo.

