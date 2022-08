Nueve abogados han mostrado interés para ocupar la silla de la PDDH

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa recibió las candidaturas para el cargo de procurador para la defensa de los Derechos Humanos. Los nombres de los aspirantes no eran públicos si no hasta el martes por la tarde cuando se conoció la agenda y la correspondencia de la sesión plenaria de este miércoles. Entre los nombres que aspiran a ocupar la silla de la PDDH destaca el actual procurador, José Apolonio Tobar y Raquel Caballero, procuradora en el periodo 2016 – 2019. Tobar ha sido criticado por favorecer al Ejecutivo, al no cuestionar el Régimen de Excepción que atraviesa el país, pues muchos salvadoreños se les ha violentado sus derechos humanos por autoridades estatales; mientras que Tobar poco o nada ha hecho al respecto, dicen los críticos.

Por su parte, a Caballero, el Tribunal de Ética Gubernamental la multó en 2019 con 1,006 dólares luego de encontrarla responsable de mejorar el salario de su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, en la plaza de Asistente Técnico, en la PDDH.

En total fueron nueve las solicitudes de abogados para optar al cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Ellos son: Gustavo Adolfo Rivas Reina, Carolina María Hernández de Hernández, Yanira Guatemala Martínez, José Apolonio Tobar Serrano, Roberto Martínez Díaz, Juan José Zaldaña Linares, David Oswaldo Escobar Menéndez, Clovis Yeral Mondragón Hernández y Raquel Caballero de Guevara.

Estos abogados deberán presentarse a la Comisión Política de la Asamblea para su proceso de entrevista, para que así cada fracción presente una propuesta y posterior se elija al nuevo procurador. Este proceso debe realizarse antes del 15 de octubre, pues en esa fecha finaliza el periodo del actual titular.