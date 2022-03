Nuevas Ideas niega minuto de silencio a víctimas de feminicidios y desapariciones

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Durante la jornada de la sesión plenaria ordinaria número 47, una diputada de oposición pidió modificación de agenda para solicitar un minuto de silencio por todas las mujeres víctimas de feminicidios y desapariciones en El Salvador. Sin embargo, los diputados de Nuevas Ideas negaron sus votos.

Fue la diputada Marcela Villatoro de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que en el marco de la conmemoración de el Día Internacional de la Mujer pidió en el pleno el minuto de silencio, obteniendo solo los votos de su fracción, los cuatro votos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el de Johnny Wright Sol.

Nuevas Ideas se abstuvo de votar, a excepción de la legisladora Sandra Yanira Martínez, que en primer momento votó a favor, segundos después, votó en contra e inició a reír con los otros colegas.

«Solicitarle modificación de agenda para agregar en el minuto de silencio, como todos sabemos hoy es la conmemoración de el Día Internacional de la Mujer y aprovechando esta oportunidad, pedir un minuto de silencio por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidios y también por todas las mujeres que se encuentran desaparecidas», fue el mensaje de la Legisladora, Marcela Villatoro.

Los parlamentarios no brindaron sus votos, sin embargo, solo 3 horas después, los oficialistas aprobaron, con 74 votos, un pronunciamiento público en el marco del 8 de Marzo, Día Nacional e Internacional de la Mujer.

«Desde tiempos históricos las mujeres han tenido que luchar para sobresalir en la sociedad. Hoy, conmemoramos este día en honor a las mujeres que lucharon con sus vidas por la reivindicación de sus derechos», comentó la diputada de Nuevas Ideas, Lorena Fuentes.

La diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, miembro de la Comisión de la Mujer, criticó la Ley Especial Integral Para una Vida Libre de Violencia (LEIV), pues, a su juicio, no ayuda en erradicar la violencia contra la mujer. Donde se ve reflejada el fracaso de la LEIV «son en las estadísticas de denuncia», las cuales «cada año van en aumento».

«Ante esas estadísticas de denuncias, viene y se les dice a las mujeres, ‘las leyes están funcionando porque el año pasado, dos mil mujeres pusieron la denuncia por violación a sus derechos y este año son tres mil, entonces, esto significa que la ley está funcionando’, pero lo que no le cuentan a las mujeres que en ese gran universo de estadísticas, al momento de revisar cuántos casos se judicializan o cuántos llegan al sistema judicial, solo llega el 0.82%», destacó Pineda.

Las leyes tienen que avanzar a la realidad de las mujeres que protegen, «si revisamos la LEIV en materia de detención y reparación en todo el texto de la ley no se mencionan mecanismos o salvedades que garanticen la localización o la no reincidencia, por lo tanto, no se garantiza los derechos de la mujer», arremetió Pineda.

Los oficialistas aprueban solo las propuestas que promuevan su partido y los partidos aliados, GANA, PDC y PCN.