Nuevas Ideas dice que celebrar los Acuerdos de Paz “es una aberración”

Samuel Amaya

@Samuel Amaya98

“¿Cuáles 30 años de paz hay que celebrar? 80 mil muertos en la guerra civil. 120 mil muertos en la guerra social con las pandillas. Los muertos los pusimos nosotros, las ganancias se las quedaron ellos”, criticó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara sobre los Acuerdos de Paz de 1992, y es que Nuevas Ideas y el propio presidente de la República, Nayib Bukele, han tildado como “una farsa” dicho proceso, que dio vida para que Bukele fuese electo por la población años más tarde.

En una entrevista matutina, el jefe de bancada oficial afirmó que le parece “una aberración” que se celebre los Acuerdos de Paz. “El FMLN se glorifica, pero fueron ellos los que generaron la guerra, los que provocaron alrededor de 80 mil muertos y ahora quieren que los glorifiquemos”, comentó Guevara, sobre la atribución del Frente en que habían logrado la paz.

EL parlamentario añadió que eso debe cambiar, “debemos ayudar a las víctimas, en ellos debemos poner la atención, no en ese par de dirigentes corruptos a quienes les llegará la justicia”. Claramente, Guevara y los otros diputados han rechazado los Acuerdos de Paz por el hecho de que fueron firmados por miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y miembros del ejército que pertenecieron a algunos partidos políticos, como Alianza Republicana Nacionalista.

El oficialista afirmó que pasaron 30 años y el país no mejoró puesto que ARENA y el FMLN no hicieron nada para cambiar la educación, salud y seguridad. “No hay nada que celebrar, ya que con los Acuerdos de Paz solo se beneficiaron ellos”, resaltó.

Mientras que el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, simultáneamente también se refirió a este tema en una entrevista matutina donde afirmó que uno de los puntos finales que se abordaron durante la negociación para finalizar el conflicto armado de 1980-1992 fue el respeto a los derechos humanos, tras lo cual, surge la PDDH.

Tobar añadió que se le debe de dar la importancia que implican los Acuerdos de Paz de 1992, ya que pusieron fin a un conflicto de 12 años, y del cual, surgieron instituciones de importancia como la Policía Nacional Civil (PNC), así como la reducción de los efectivos militares, que, en la actualidad, el presidente Nayib Bukele le apuesta al aumento militar en las calles, esta según el mandatario para “seguridad ciudadana”.

Según dijo, el procurador, los Acuerdos de Paz generaron un silencio en los fusiles y se establecieron las condiciones para una nueva sociedad. “La misión de la PDDH es ver hacia adelante y evitar que se repitan las violaciones observadas durante el conflicto”, dijo Apolonio, quien citó al primer procurador para la defensa de los Derechos Humanos en 1992.

“Creo que sí tenemos una nueva sociedad en la medida que no tenemos un conflicto armado interno, ¿pero es la nueva sociedad que queríamos, o la que esperáramos?, yo creo que ahí está el dilema”, comentó Tobar, ante los cuestionamientos del entrevistador sobre la realidad nacional.

El funcionario comentó que no se puede obviar el conmemorar la fecha de la firma de los Acuerdos de Paz, “porque ese acuerdo marcó un antes y un después para El Salvador, estemos o no de acuerdo en la forma o alcances que tuvo, porque sí generó un parteaguas”.

“La guerra significó la pérdida de innumerable cantidad de vidas, desaparecidos y una historia que define a El Salvador (…), la guerra existió, fue real, generó daño al país, daño en las vidas, daños en la infraestructura, daños en la economía y a todo eso, se le puso fin con los Acuerdos de Paz”, dijo Apolonio Tobar.

“Si en los años ochenta, alguien era detenido en un retén y le encontraban un casete de un grupo musical contrario al sistema, eso era razón suficiente para que no terminara su camino”, ejemplificó Tobar sobre algunos hechos que se daban en esa época.

Además, con el sello de los Acuerdos de Paz firmados en 1992 se generó la libertad de expresión, de manifestación y se concluyó con la persecución política que se vivió en los años 80’s; que hoy se ha retomado bajo la bandera del gobierno de Nayib Bukele con funcionarios de administraciones pasadas, así como de organizaciones no gubernamentales tras tildarlas de corruptas.

El Gobierno por su parte ha deslegitimado los Acuerdos de Paz al restarle importancia y tildarlos de “una farsa”, a esto se le suma que todos los diputados que Bukele tiene en el congreso repiten la misma línea.

Se prevé que el GOES no realice acto simbólico el próximo domingo 16 de enero, fecha en que se plasmaron las firmas de los Acuerdos de Paz en 1992. Sin embargo, decenas de organizaciones han convocado a una marcha ese día para decir que los Acuerdos de Paz no fueron una farsa, y manifestarse por las decisiones que ha tomado el actual Gobierno contra el Estado de Derecho.