Nuevas Ideas beneficiado con $12 millones de deuda política

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El informe “Deuda política entregada a los partidos en 2021”, elaborado por Acción Ciudadana, señaló que Nuevas Ideas es el gran beneficiado con el financiamiento público, pues podría recibir un aproximado de $12 millones, posicionándose económicamente para las elecciones 2024, siendo uno de los partidos menos transparentes, que no rinde cuentas ni informa sobre el origen privado de sus ingresos y sus gastos.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, indicó que para las elecciones 2021, a los partidos no se les dio en su debido tiempo el anticipo de la deuda política, sin embargo, al investigar se detectó que el Ministerio de Hacienda desembolsó $20 millones en financiamiento público a los institutos políticos, cumpliendo su obligación constitucional de manera parcial, ya que fue extemporáneo y perjudicó la campaña electoral.

“El monto en deuda política a pagar en 2021 es el más alto desde que Acción Ciudadana registra el financiamiento público, desde 2014 no se había tenido un valor tan alto en deuda política que pagar del Estado. Tenemos a Nuevas Ideas como uno de los partidos menos transparentes que recibirá la cantidad más alta de deuda política, es un partido que no informa sobre el origen de fondos y gastos, año con año hemos solicitado la información financiera y ha sido negada, no tenemos información sobre sus donantes privados”, enfatizó.

A la vez, explicó que el 20 de enero de este año Acción Ciudadana pidió al Ministerio de Hacienda información sobre los partidos que a la fecha habían pedido anticipo de deuda política, respondiendo que solo el FMLN lo había solicitado, pero justificó que en ese momento el proceso estaba en etapa de verificación del cumplimiento de requisitos. Asimismo, la respuesta, aclaró que no había ninguna peticiones por parte de otros institutos políticos, ni tampoco se habían emitido resoluciones que autorizaban o denegaban lo solicitado.

En abril de 2021 los partidos contestaron no haber solicitado anticipo de deuda política debido a las declaraciones del Ministro de Hacienda, respecto a la no entrega de dichos fondos por la emergencia del COVID-19. Algunos partidos señalaron en sus respuestas que solicitarían la deuda política correspondiente después del proceso electoral 2021.

El 30 de junio se solicitó a la cartera encargada de administrar los fondos públicos información acerca de los partidos políticos que ya habían solicitado el pago de la deuda política correspondiente al proceso electoral 2021, así como los montos desembolsados por partido político. Hacienda contestó el 21 de julio que dicha información había sido clasificada como reservada, por lo cual no podría ser entregada. Sin embargo, datos del portal de Transparencia Fiscal de Hacienda señalan que en el mes de junio se entregaron $18,418,271.43 en concepto de deuda política, mientras que, en julio se desembolsaron $1,752,678.73, es decir, un total de $20,170,950.16.

Escobar manifestó que Hacienda tiene un monto total de la deuda devengada y cancelada, pero no está desglosado por cada partido político. Acción Ciudadana solicitó el 21 de septiembre la información a los institutos políticos, en el caso de ARENA entregó los datos requerido, al igual que el FMLN, pero ambos partidos no obtuvieron respuesta del Ministerio de Hacienda y no han recibido el pago de la deuda política.

Mientras tanto, Democracia Salvadoreña (DS) admitió la solicitud de Acción Ciudadana, pero su oficial de información estaba incapacitado por lo tanto no entregó información. GANA admitió la solicitud pero no respondió, PCN, PDC, Nuestro Tiempo y Vamos entregaron la información solicitada; en el caso de Nuevas Ideas no dio por recibida la solicitud, mucho menos admitida o entregado el dato.

La coordinadora del Centro de Monitoreo y Transparencia de Acción Ciudadana, Denisse Siliezar, recalcó que los datos presentados son el resultado de operaciones matemáticas tomando la información de las elecciones 2021 publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y multiplicarlo por $2.83 en caso de los comicios legislativos y $2.12 de concejos municipales.

Externó que Nuevas Ideas obtuvo $6.2 millones de deuda política individual, pero al competir en coalición con GANA y Cambio Democrático obtuvo más de $6 millones, si se toma en cuenta los resultados de las coaliciones y por partidos los datos indican que Nuevas Ideas recibiría $12.6 millones, la mayor cantidad de dinero al haber obtenido más votos legislativos, municipales y del PARLACEN.

“Este valor no es definitivo porque en los pactos de coalición se identifican los acuerdos para el cobro de la deuda política. Datos del Ministerio de Hacienda señalan que hasta el momento han sido desembolsados $20 millones en concepto de deuda política a los diferentes institutos para el proceso electoral. Datos del Portal de Transparencia Fiscal no indica a qué partido se le fue entregado el dinero. Desde 2014 hasta 2021 los partidos han recibido un total de $78 millones en concepto de financiamiento público”, sostuvo Siliezar.

Para Acción Ciudadana es necesario asegurar el pago oportuno de la deuda política para que pueda desarrollarse una elección competitiva e igualitaria, evitando utilizarla como una herramienta que distorsione el proceso electoral. Asimismo, la Corte de Cuentas debe mejor su proceso de fiscalización a efectos de garantizar un adecuado uso de los $20 millones, el monto más alto desde 2014. Mientras el TSE tendrá que ejercer su rol de fiscalización de los partidos políticos.