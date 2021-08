Nuestros mártires deben ser motivo de perseverancia: sacerdote Miguel Morán

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sacerdote Miguel Morán, señaló en la misa dominical celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana que cada uno esta llamado a ser luz, esperanza y sal para el mundo, como generaciones de una iglesia martirial que asume las consecuencias del evangelio, la cual se arma con toda confianza y toma la cruz desde donde va transformando la realidad personal, familiar y de comunidad.

“No dejemos que los acontecimientos de cada día nos vayan minimizando esos espacios o limitarnos a ser felices cada día, que la presencia de nuestros mártires siempre sea motivo de perseverancia. Ustedes que han renacido procuren no andar con acciones destructivas, no hacer lo mismo de antes, abonar las acciones que perjudican y dañan a los demás”, enfatizó el padre Morán.

Asimismo, dijo que el participar de la eucaristía es una renovación y revitalización cada domingo, especialmente en una sociedad donde las redes sociales con gran facilidad difunden mensajes no edificantes y los rumores se dan por hecho, por lo cual, Jesús es la alternativa ante los diversos momentos que el hombre experimenta.

A criterio del religioso, cuando la persona es consciente de sus limitaciones, queda al descubierto la debilidad humana y es donde empieza a crecer, Dios toma un mayor protagonismo y le levanta. Es importante que el cristiano no solamente conozca a Jesús, sino es necesario apropiarse de esa figura, conscientes que a su lado no le faltará la fortaleza, siempre tendrán mucha energía y no experimentará vacíos.

“Necesitamos alimentarnos de Jesús para reafirmar nuestra fe, no podemos seguir solo con nuestras fuerzas, nos va saciando con su palabra y cuerpo, para tener vida en abundancia nos invita a tenerle como nuestro referente, de lo contrario podemos dispersarnos pensando que le estamos siguiendo pero con otras acciones”, afirmó.

Externó que como persona se experimenta en la vida una crisis de fe, ese momento de resequedad espiritual y ciertas desilusiones, pero cuando se cree abandonado Dios le conduce a la luz y hay un robustecimiento de la fe. Las acciones de cada uno determinarán los frutos por los cuales serán conocidos, aunque muchas veces se logra persecución, difamación, calumnia y que hablen mal de la persona.