Nuestro futuro en El Salvador 2021

El presidente de Estados Unidos convocó a una conferencia sobre la Democracia y el gobierno salvadoreño no fue invitado, al igual que otras naciones que sufren deterioro en su promoción de valores participativos, constitucionales, elecciones etc.

Un segundo factor que afecta la participación social en las áreas no gubernamentales es la nueva Ley de Agentes Extranjeros donde diversos las organizaciones no gubernamentales se han pronunciado, así como entidades privadas en diversos campos de investigación económica, salud, educación, medioambiente, etc.

Tercero La masacre del Consejo Superior de la Universidad Centroamericana permanece inconclusa, no existe una Justicia que termine el proceso, así como la falta de justicia en el Caso de Monseñor Romero en el cual jamás existió justicia alguna.

Cuarto el 1 de mayo de 2021 es el origen de todos los males, unido a muchos otros anexos que agravan nuestra situación nacional e internacional. Estos indicadores son suficientes para una larga sesión de propuestas, así como soluciones, pero nos interesan las consecuencias de estas iniciativas equivocadas. Si EEUU no invita a la nación a un foro de la Democracia significa que la lectura internacional es una calificación de gobierno autoritario, destrucción de los contenidos institucionales, irrespeto a las normas internacionales jurídicas, de igual forma la mención de funcionarios del actual gobierno en la Lista Engel es un signo grave de distanciamiento entre nuestras naciones; parece que pronto pasaremos de la mención hacia la prohibición a entrar a EEUU, como en Nicaragua -según La Voz de América 16NOV021- el mandatario y todos los funcionarios de su gobierno, ministros, alcaldes, funcionarios de prisiones, “personas no gubernamentales que actúan como agentes o actúan a instancias” contra los derechos humanos, además se prohíbe a las/os esposas/os e hijos e hijas de los funcionarios sancionados -Prensa de Nicaragua-…

Así la Ley de Agentes Extranjeros no tiene precisión y existe discrecionalidad en la aplicación, según los expertos, en el caso de la masacre jesuita el ataque de troles a las autoridades jesuitas devela el odio hacia la inteligencia, odio a la filosofía, odio al cristianismo de una congregación destacada por su aporte educativo, odio fomentado en la guerra civil y según parece no ha terminado, finalmente el evento del 01 de mayo de 2021 que destituye a los legítimos magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal es la frontera de la inconstitucionalidad, el génesis de toda la desgracia nacional, aún es tiempo, aún se puede retroceder el reloj del colapso social al regresar al 01 de mayo 2021.

