NUESTRA NACIÓN IMITA A LOS NAZIS

Por Caralvá

El pasado de nuestra nación se encuentra llena de odio, ese signo no es solo una palabra, debemos agregarle un apellido, así se connota el signo del anticomunismo, la etnia es nada menos que los pueblos originarios comunistas, la creencia generalizada que acá no hay afrosalvadoreños es porque son comunistas, sin olvidar que para no pocos la violencia inaugurada desde el Golpe de Estado del General Martínez en 1932 y toda la saga represiva militar hasta 1979 es justificada, agregando justamente que ese fue el motivo de la guerra civil que terminó en 1992.

Así sucedieron 27 años con alternancia política, pero a partir de 2019 el panorama comienza a oscurecerse, de nuevo escuchamos sin ningún cuidado el odio contra los opositores, odio en los anuncios publicitarios con acusaciones jamás comprobadas, odio contra las instituciones, etc. ello me recuerda la Alemania Nazi con sus documentales antisemitas donde concurren creencias injustificadas (los dictadores son buenos, asesinaron a 30,000 comunistas en 1932), la violencia es buena cuando se aplica a todos los opositores (“debemos quemar a los políticos” -reunión con gobernadores del BID- 20FEB020), sicarios armados en instituciones -guardaespaldas del MINSAL asesinan a dos miembros del FMLN-, conspiración para reformar la constitución e implantar servicio militar obligatorio, prolongación del mandato presidencial a 6 años, desobediencia a los pronunciamientos de la Corte Suprema para el financiamiento del FODES para alcaldes etc. En la Alemania Nazi Hitler no habría llegado al poder si los alemanes no hubieran apoyado la violencia antisemita, también contribuyeron a su persecución, eran racistas y con su apoyo olvidaron la moral, justicia e incluso negaron todo derecho humano, agregando la idolatría a un líder que se consideraba el salvador de la raza alemana destinada a dominar al mundo, nuestra nación imita a los nazis en toda la línea.

En estos meses ha existido una prolongada campaña política a favor del partido de gobierno, todo ello bajo la situación de una elección de diputados y alcaldes a menos de quince días con un derroche económico sin precedente, ya veremos los resultados si las fuerzas democráticas son derrotadas, nada bueno se puede esperar del fascismo, ni la dictadura.

Se cumple el primer aniversario del 9 de febrero de 2020 cuando sucede un Golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa, el resultado es conocido internacionalmente; de nuevo la Alemania Nazi emerge con el odio antisemita “los judíos tienen la culpa de todo”, mientras en nuestra nación los culpables son: “los mismos de siempre”… con estupor no pocos conocidos que juraban amor a la democracia ahora cambian sus memorias por 30 monedas de plata, ahora no solo callan ante los asesinatos sino que se convierten en cómplices de los sicarios.

Probaremos entonces como en otros tiempos nuestras convicciones democráticas, ustedes su odio a la libertad, nosotros como siempre derrotaremos a los fascistas.

