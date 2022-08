NT propone ampliar ISSS a padres mayores de 60 años de cotizantes activos

Samuel Amaya

Este martes, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, presentó una iniciativa de ley para que padres y madres mayores de 60 años de cotizantes activos puedan gozar de bienestar social.

Según planteó el legislador, la Ley del Instituto del Seguro Social ha sido reformada con frecuencia en los últimos años ampliando cobertura, “creo que la última fue para ampliar cobertura de hijos e hijas de cotizantes padres (en 2019), y poco se ha hablado o dicho de adultos mayores”.

En ese contexto, la propuesta del legislador fue inspirada en un comentario de una ciudadana que desde su propia experiencia ha tenido dificultades para la salud de su madre.

“Tiene a su madre que vive con ella y tiene a su cargo sus cuidos, siendo esta persona cotizante al sistema del Seguro Social, pero su madre no, y ya (es) mayor de 60 años, ese costo recae sobre la hija, entonces, esta reforma es bastante sencilla y básica”, destacó el diputado.

Johnny Wight Sol recordó que diputados de Nuevas Ideas han mencionado que próximamente presentarán una reforma más amplia e integral a la Ley del Seguro Social, en ese contexto, el opositor instó a que no dejen fuera la protección a los adultos mayores.

En la iniciativa, el diputado planteó que un gran porcentaje de personas adultas mayores no tienen acceso al Seguro Social o a una pensión, debido a que en su vida productiva se dedicaron a sus hogares y cuidar a sus hijos, padres, y muchas veces a otros integrantes de la familia. Por tal razón, no tuvieron ninguna opción económica que les permitiera tener este tipo de beneficio, existiendo casos en los cuales, tanto madres como padres, no logran inclusive tener acceso al servicio público de salud especializado para su edad.

Su iniciativa espera que se discuta en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa.