“Nos quedan cuatro partidos y ante el Alavés jugamos otra final”: Zidane

Realmadrid.com

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática previo al partido de hoy frente al Alavés en el estadio Alfredo Di Stéfano, correspondiente a la jornada 35 de Liga.

“Se hace complicado simplemente porque sabemos la situación del rival y que los partidos no son nada fáciles. Estamos preparados para intentar seguir con lo que estamos haciendo, lo que estamos mostrando, y vamos a tener un partido muy difícil contra el Alavés, pero queremos jugar el partido”.

“No hemos ganado nada. Faltan 4 partidos, es otra final y siento repetir siempre lo mismo porque me cansa a mí también, pero es la verdad. No hemos ganado nada y lo que queremos como equipo es seguir con lo que estamos haciendo. Va a ser difícil otra vez mañana. No vamos a hablar de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es el partido de mañana. Tenemos un partido muy duro, es otra final, faltan 4 partidos y eso es lo que nos anima a todos”.

Varane

“No vamos a arriesgar. Varane está totalmente recuperado y va a estar con nosotros con normalidad. A mí no me gusta arriesgar, cuando el jugador tiene algo es mejor quitarlo 2-3 días y luego estar al 100%. Varane está recuperado y va a estar con nosotros”.

Calendario

“No tenemos elección, no hacemos el calendario. Tenemos 4 partidos de locura. Estamos en una dinámica en la que queremos terminar bien la temporada y ahora estamos concentrados en el partido. En el siguiente ya se verá. El calendario no lo podemos cambiar, va a haber que jugarlo hasta el final”.

Hazard

“Son molestias solo, no es una recaída y ha entrenado con nosotros con normalidad. Espero que Hazard esté con nosotros en los 4 partidos que nos quedan y luego en el de Champions. Él quiere estar y no tiene miedo. De vez en cuando le molesta un poco. Además, yo estoy aquí con la gente que sabe mucho más que yo y me explican e informan de lo que hay. La resonancia, la imagen es todo limpio, perfecto. A veces tiene molestias y eso es normal después de un partido o un entrenamiento fuerte y no hay problema. Él quiere ayudar al equipo y es lo bueno y de hecho va a estar con nosotros”.