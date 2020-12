CESTA realiza carrera hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo de que se hagan valer las leyes a favor de las personas no videntes. Foto Diario Co Latino/Cortesía CESTA realiza carrera hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo de que se hagan valer las leyes a favor de las personas no videntes. Foto Diario Co Latino/Cortesía

No videntes y discapacitados pedalean para ser tomados en cuenta Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados Aspirantes a ingresar a la UES realizan prueba bajo medidas de bioseguridad Preparados para la venida de Jesucristo Bukele necesita un tribunal sometido ¿lo tendrá? Yaneth Estrada

@caricheop Pedaleando bicicletas desde El Salvador del Mundo hasta la Asamblea Legislativa, personas no videntes y con discapacidad exigieron a los candidatos a diputados y alcaldes ser incluidos en la elaboración de políticas públicas y el reconocimiento a sus derechos. La pedaleada fue organizada por el Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), con el propósito de visibilizar las problemáticas cotidianas a las que se enfrenta este sector altamente vulnerable de la sociedad a días después de conmemorar el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). Mauricio Villanueva, de la Asociación Salvadoreña de Personas Ciegas y Discapacidades Múltiples para la Superación Integral, explicó: “Nosotros nos enfrentamos a muchos retos, ante todo cuando caminos en las de San Salvador falta mayor accesibilidad, tomar el servicio de buses es muy difícil y de alguna manera tenemos que hacerlo. Así también se nos limita mucho el acceso al empleo, no existen oportunidades labores, en los hospitales en las clínicas del ISSS, no tienen alternativas para atender a personas no videntes”. Agregó que lo mismo pasa en el sistema educativo, no se tienen planes o garantías para niños, jóvenes y adultos no videntes u otra discapacidad. Ni se cuenta con instalaciones adecuadas y docentes especializados. Por eso están participando en esta bicicleteada organizada por el CESTA para exigir a los candidatos a diputados y alcaldes que tomen en cuenta a las personas con discapacidad. En El Salvador hay 118,525 personas con algún tipo de discapacidad visual, según cifras del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) hasta diciembre de 2018, lo que representa cerca de un 2 % de la población. Pronunciamiento y exigencias En un pronunciamiento oficial, las personas y organizaciones de y para personas con discapacidad instaron al presidente de la República, Nayib Bukele, y a todo su gabinete de Gobierno que adopten de manera inmediata las medidas y recursos necesarios para la aplicación de la Ley Especial de Inclusión; y con urgencia la nueva estructura del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD). También demandaron que el Ejecutivo de las directrices pertinentes para que, a través del CONAIPD, se inicie a prontitud la formulación del Reglamento de la Ley Especial de Inclusión y que este proceso se realice con la participación activa de las organizaciones de y para personas con discapacidad. Que está entidad rectora tome un rol más activo y supere todas las debilidades que actualmente presenta desde su creación. Así como que el CONAIPD realice de la manera más transparente las elecciones de representantes de la sociedad civil ante el Pleno y Comité Técnico conforme a los requerimientos que exige la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad y respete la voluntad popular de estas elecciones. También, crear la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad y su aplicación, a través de programas y proyectos para la protección social en consonancia con los artículos 71, 73, y 75 de la Ley Especial de Inclusión, se respete y se de cumplimiento a los compromisos de protección social ya establecidos conforme a las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado. Compartir Facebook

Twitter

Google +