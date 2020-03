“No tomamos pruebas masivas porque el virus no circula activamente”: Francisco Alabí

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debido a que todos casos de COVID-19 confirmados en el país han sido importados de sitios donde el virus está más propagado, el viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alabí explicó que no se toman pruebas masivas porque el nuevo coronavirus no circula activamente en el territorio y estas no serían representativas.

Según Alabí, hasta el momento no hay un caso autóctono de COVID-19 que haya surgido dentro del país, aunque eso no significa que no pueda darse, pues señala que mucha población ingresó de manera irresponsable por puntos ciegos y las autoridades no saben si son portadores del virus, toda esta posibilidad puede observarse 15 días después de haber sucedido.

“Tenemos cinco casos confirmados de Coronavirus, llegaron al país procedentes de Italia y España, lo cual nos indica que el virus todavía no circula activamente en el territorio; no tomamos pruebas masivas, sino a los grupos de riesgo, como en los centros de contención; a pesar de que a algunas personas se les han hecho los análisis y han sido negativos, tienen que cumplir la cuarentena de un mes. Todos los días se están corriendo pruebas de COVID-19 porque a diario ingresan pacientes en hospitales con síntomas similares a la enfermedad”, señaló el viceministro de Operaciones en Salud.

Dijo que de los cinco casos confirmados, cuatro son hombres y una mujer, entre edades de 20 y 70 años, quienes están estables y probablemente no tendrán complicaciones porque no ha sido necesaria una intervención mayor; en algunos la evolución de la enfermedad está por finalizar y, si las pruebas practicadas en los próximos días resultan negativas, serán dadas de alta, sin representar un riesgo de contagio para la población. Por el momento, las personas están en estrecha vigilancia, la población debe estar tranquila sin olvidar las medidas de prevención, aunque lo más efectivo es evitar el virus con los sitios de entrada como boca, nariz y ojos, por lo que no tocarse la cara es fundamental.

El funcionario estima que el país no registrará un pico de COVID-19; sin embargo, no descartó seguir registrando casos, pues a medida que se avanza en la línea de tiempo se pueden identificar personas con los síntomas; por lo cual, pidió a la población cumplir con las medidas preventivas y no salir de casa, excepto a quienes les está permitido seguir trabajando y la persona designada para las compras en cada hogar.