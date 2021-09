“No queremos una dictadura en El Salvador”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo que se catalogó como “Juventudes Antifascista” y la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares se concentraron en el Monumento a la Constitución para mostrar su rechazo a las acciones que está implementado el Gobierno. Entre ellos, la implantación del bitcóin, reformas a la Constitución, buscar la reelección presidencial, así como la persecución política a personas críticas del Gobierno.

La Juventud Antifascista exigió el respeto a la Constitución de la República, al Estado de Derecho y a la democracia que por tanto tiempo costó lograr en El Salvador. Los manifestantes afirmaron que se debe garantizar la libertad de la población para poder decidir aquello siempre y cuando se respete las reglas de juego, y lo que está establecido dentro de la Constitución de la República.

Además, defendieron las posturas de la encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, y del cardenal Gregorio Rosa Chávez en que se debe respetar la independencia de poderes y respetar el marco legal. “Las acciones comentadas por el cardenal Rosa Chávez en defensa de la democracia de El Salvador, serán encaminadas a lograr que la población salvadoreña logre mantener aquello que durante tanto tiempo, sangre y trabajo logró alcanzar”, es decir, la democracia, señaló uno de los manifestantes que no quiso brindar su nombre, ya que “honestamente tenemos temor ante nuestra seguridad, y ya sabemos que el régimen ha comenzado a perseguir políticamente a ciudadanos”. La declaración anterior fue reforzada por la misma concentración, ya que agentes de la Policía Nacional Civil tomaron fotografías de los manifestantes, quien, al ser encarado por las organizaciones, dijo que era parte de su trabajo y la orden se la había dado el jefe de la delegación, pero no quiso brindar el nombre.

Entre tanto, los manifestantes dijeron que no tienen dudas que seguirán los ataques contra todo aquello que sea considerado como oposición, “pero tenemos que dejarle claro que aquí hay una generación está verdaderamente comprometida con el respeto de la democracia y de nuestros derechos”, comentó la persona que pidió el anonimato.

Otro manifestante sostuvo que llegó “a defender lo que nos ha costado sangre, y una guerra que no viví pero que no estoy dispuesto a repetir. No queremos una dictadura en El Salvador, está claro que, lo que están intentando es una reelección del presidente a través de una proclamación de una Sala que es inconstitucional”.

“Es algo que no tiene validez y que, por lo tanto, la única respuesta que tenemos es una insurrección en contra del régimen que actualmente están tratando de instarse en el país.

Solicitaron que “·se retracten de las acciones que están cometiendo y que se reinstaure el orden constitucional, y el Estado de Derecho en el país”.