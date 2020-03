“No nos interesa coartar libertades, el Gobierno necesita facultades contra COVID19”: Carolina Recinos

El Gabinete de Salud Ampliado informó de las medidas a tomar bajo la Alerta Roja decretada por Protección Civil, por orden del presidente Nayib Bukele, y rechazó rumores sobre casos en el país.

Joaquín Salazar

Intensifican labores de prevención, se reducen actividades con aglomeraciones de personas y todas las instituciones de Gobierno estarán a disposición del Ministerio de Salud, son algunas de las medidas que implica la puesta en marcha de la Alerta Roja ordenada por el presidente Nayib Bukele y decretada por la Dirección de Protección Civil.

Carolina Recinos, comisionada presidencial explicó que las medidas establecidas tras la Alerta Roja implica suspender actividades con aglomeraciones de personas superiores a 200 personas, como también se fortalece la vigilancia en puntos ciegos fronterizos, para impedir que salvadoreños ingresen de manera irregular y que intenten evadir la cuarentena de 30 días.

“Hemos visto a manera de broma que tiran a información. Realmente no se están burlando del Gobierno, sino del pueblo salvadoreño, porque las medidas son para proteger la vida de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, no aplica estar haciendo chiste de no respeto a la autoridad y reglas que están siendo determinadas para beneficio de la población”, dijo Recinos.

Por otro lado, el Gabinete Ampliado de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a no hacer falsos rumores sobre el COVID19. “No podemos estar vulnerando la autoridad. Ya no se puede estar jugando y especulando sobre esta información se ha especulado sobre la información en Santa Ana, en hospitales. La información oficial está aquí y las medidas que se han dictado se dicen aquí”, agregó.

Estado de Excepción

Recinos aseguró que la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa sobre la solicitud de decretar Estado de Excepción no incluye la suspensión de la libertad de expresión, prensa, libre difusión de pensamiento y no incluye autorización ninguna para abrir correspondencia.

“Necesitamos tener facultades para aplicar medidas claras para poder actuar sobre ciertas prácticas que siguen sucediendo, y que pueden ser propicias para el contagio del coronavirus. No nos interesa coartar las libertades lo que necesita el Gobierno de la República son facultades, espacios y mecanismos para poder actuar y proteger la vida de los salvadoreños. No estemos confundiendo y no se vaya a confundir con lo que el presidente está pidiendo que se aplique el articulo 29 de la Constitución de la República”, añadió.

Recinos reiteró que los diputados de la Asamblea Legislativa determinarán de que lado están, si de la vida o de la muerte con el COVID19, para que decreten el Estado de Excepción y protejan la vida de los salvadoreños.

Esta advertencia también la difundió el presidente Bukele, en un tuit.