“No hay voluntad política para resolver el tema de pensiones”: Damián Alegría

Iván Escobar

@DiarioCoLatino

La privatización del sistema de pensiones en El Salvador a finales de los 90s, como parte de las políticas neoliberales de los gobiernos de derecha en la región, ha quedado demostrado que fue un fracaso. Veinte años después de ese proceso impuesto, y ante una inminente crisis económica, la mayor afectación recae en los cotizantes y pensionados, es la valoración del diputado del FMLN, Damián Alegría.

El diputado Alegría considera que la mayor resistencia en El Salvador para revertir el sistema actual de pensiones, sigue siendo la derecha parlamentaria que se pliega a los intereses de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) quienes son las que al final se llevan jugosas ganancias.

En los últimos meses en la Asamblea Legislativa se ha avanzado en ciertas reformas, pero no las suficientes para garantizar a los ahorrantes, cotizantes y pensionados un alivio. “Desde 2019 cuando se crea la comisión Ad Hod para estudio de pensiones, me sentí bien… evidentemente el sistema de pensiones privatizado en el país no funciona”, recalcó el legislador.

El diputado de izquierda reitera que el único partido político que da la batalla en el Congreso a favor del sector de pensionados y trabajadores, sigue siendo el FMLN. “Somos el único grupo parlamentario que apoyamos esto. Nosotros sí tenemos la voluntad de apoyar a la gente en este tipo de decretos en que parcialmente se puedan lograr para conseguir alguna liquidez para enfrentar la crisis económica”, enfatizó, y aseguró que la nueva legislatura debe garantizar la continuidad de este proceso de estudio de reformas, pero si la derecha sigue ganando terreno esto será complicado.

“Muchos hablan de que van a barrer la Asamblea Legislativa, y que solo ellos (la derecha) van a controlar la Asamblea, pero la conducta que veo del partido en el gobierno (GANA), estoy seguro que el otro año si los pensionados o los cotizantes piden que les resuelvan cosas de este tipo, GANA no los va a apoyar”, precisó. Y citó como ejemplo el comportamiento de las fuerzas de derecha que se resisten en cada propuesta de reforma que se conoce.

Además, el presidente de la República, a pesar de ofrecer en campaña una reforma al sistema a favor de los trabajadores, en la práctica no lo hace. “Ahí tenemos el otro problema, el presidente no quiere dejar pasar ningún tipo de estas decisiones, a pesar de que en la campaña electoral fue uno de sus temas. Él dijo que iba a tratar de resolver el problema, hasta un líder sindical le pidió que nacionalizara las pensiones (…) uno nota que él tiene algún tipo de acuerdo con las AFPs porque no toca el tema”, intuyó.

Para el FMLN es preocupante que la derecha no quiera apoyar una reforma integral al sistema de pensiones, a pesar de ver los fracasos en otros países, como Chile que fue el primero en impulsar este tipo de sistemas, y hoy en día ha dado un paso atrás.

“En 2011, fue cuando bajamos la cotización al 2.7 % o 2.95 %; después la bajamos al 2.1 %. Ese es un punto a retomar, el de reducir más esa cuota de administración de las AFPs. Es justo que se baje esa ganancia y se beneficie al trabajador”, opinó.

La privatización no fue correcta

“La privatización no fue correcta porque el mismo asesor técnico que tuvieron para la privatización dijo después que con un 15 % no era posible tener una buena cotización, propuso que se incrementara, sobre todo para que hubiera más dinero para los trabajadores cuando se jubilaran”, recordó el diputado Alegría.

Además precisó que el FMLN mantiene la propuesta de “crear una instancia pública que maneje las pensiones con una estructura fuerte en el sentido técnico, y que esté libre de cualquier manejo o presión política (…) debe de ser un sistema que funcione de manera independiente y ajena al manejo financiero de cualquier Gobierno”, consideró.

El legislador que va a la reelección para el próximo período, insiste en que el Congreso debe asumir un rol protagónico en la reforma integral, ya que muchas personas están resultando afectadas, un ejemplo de ello es la inminente crisis económica producto de la pandemia del COVID-19, que ya ha dejado a buena cantidad de salvadoreñas y salvadoreños sin trabajo en los últimos seis meses, y las estadísticas de pobreza tienden a elevarse, por citar algunas situaciones concretas.

“Con la pandemia apareció otro problema, mucha gente perdió su empleo, otros por su edad ya no pueden encontrar un empleo y se dedican al trabajo informal, el cual también se ha visto impactado en los últimos meses. A estas alturas estamos hablando de seis meses de inactividad y falta de ingresos”, reconoció.

Por tanto, el FMLN es de la idea que la Ley debe reformarse y permitirle a los cotizantes retirar hasta el 50 % de sus ahorros, sin tener que regresarlos. “Es dinero de ellos, producto de su trabajo”, advirtió el diputado.

El Congreso logró en medio de esta pandemia, dar respuesta a la demanda de un pequeño “pero significativo” grupo de personas que han cotizados, y que no deberán devolver el 25 % (prestado) que la ley les permitía cancelar, pero es mínima la respuesta, aseguró Alegría, ante la alta necesidad de los cotizantes.

“Últimamente nos hemos concentrado en algunos casos, se aprobó en la Comisión que las personas que ya habían llegado a la edad de retiro, y que habían pedido el 25 % de préstamos, según la ley actual, no tuvieron que devolver ese 25 % ni los intereses, ni tampoco fueron obligados a seguir trabajando (…) hemos insistido en que estas personas que tienen esos ahorros ahí, que esperan llegar a la edad de retiro para utilizarlos. Es un grupo que no es tan grande, pero ahora están agradecidos por ello. Igual dicen otros que han llegado a la edad de retiro, pero como no cotizaron ni los 10 años, es claro que no tendrán pensión”, comentó.

El parlamentario compartió que en el sistema de pensiones, son más de 160,000 personas que reciben su pensión cada mes, y eso equivale a un promedio de $80 millones.

No hay voluntad política

El principal problema que ve frente a estas reformas por ahora en estudio y propuestas como la necesidad de una reforma integral, es la falta de voluntad política.

“Hay más incertidumbre y dudas. Si el Gobierno tuviera un mecanismo para apoyar a la gente, no sería tan complicado el tema. Pero nos damos cuenta que no es así”, concluyó.