No hay peor evasor del que le roba a sus empleados: Alejandro Zelaya

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El Plan anti evasión no se detiene ni se va a detener. El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya presentó una denuncia más contra empleadores supuestametne evasores de impuesto.

Este jueves, Hacienda denunció a un empresario y a un concejo municipal por la retención indebida del impuesto sobre la renta, que juntas asciende a más de 200 mil dólares.

Zelaya explicó que la imposición de esta denuncia responde a los “Jueves de Evasores” y que buscan con ello detener el actuar de “malos empresarios” que roban los impuestos al Estado y desprotegen a sus empleados.

“A pesar de que se nos siga atacando por un muy reducido grupo de la sociedad y de empresarios irresponsables, que sienten que atacar a alguien, que está robando o detener a alguien que está robando, es ahuyentar las inversiones. Ningún empresario decente va estar de acuerdo con esa premisa, nadie va estar de acuerdo para defender a un evasor, mucho menos un ciudadano al que le hayan robado sus esperanzas por no pagar sus tributos”, dijo el titular de hacienda.

Agregó que no le importa que los empresarios se opongan a estas medidas. “Que se deshagan en demandas y comunicados, artilugios legales, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, si ellos no quieren cumplir con la Ley”, comentó.

Zelaya señaló que los casos presentados ante la FGR son en contra una de una empresa privada y una municipalidad del oriente país, quienes han retenido impuestos de la renta a sus empleados y no los han presentado. Ambos casos suman más de 200 mil dólares en retenciones.

“No hay peor evasor que el que le roba a sus empleados, aquel que retiene y no entrega, eso es apropiación indebida. Este es el más grande robo que podemos tener. Esa es la mas grande injusticia porque le roban a los más desprotegidos, le roban al que no tiene nada. Al empleado que está esperando recibir su sueldo mes a mes. Nuestra gente no merece que continuemos administrando este sistema, que continuemos en las fallas que han cometido los gobiernos anteriores”, enfatizó.

El viceministro Douglas Rodríguez, explicó que el gobierno ha presentado 38 casos de evasión de impuestos ante la Fiscalía General de la República (FGR), de esos casos 14 son por denuncia de apropiación indebida de retenciones laborales, que está regulado en el artículo 249 literal “b” del Código Penal, que estipula entre dos a cuatro años de cárcel.