“No hay ningún honor en matar niños”: Terry Karl

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

En Estados Unidos, bajo la administración de Jimmy Carter, estaban preguntando “¿Quién hizo esto?, y lo sorprendente es que sabían, porque estaba en los documentos desclasificados, y eso salió en los documentos casi después de ese evento (masacre)”, dijo Terry Lynn Karl, al terminar de presentar su informe pericial sobre la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.

En sus últimas observaciones a su informe, ante el juez de Instrucción Jorge Guzmán, agregó: “No hay ningún honor en matar niños ni para las fuerzas que han ayudado en ese esfuerzo”, en su reiteración que la planificación y movilización de alrededor de 1,500 efectivos militares, no pudo pasar desaparecido por el Alto Mando de la Fuerza Armada”.

Sobre la investigación, Karl señaló la falta de las autoridades militares de alto rango, que pudieron investigar a sus subordinados que obedecían sus órdenes de decir la verdad. Y otras acciones como la revisión de bitácoras y las actas de las misiones militares para deducir las responsabilidades.

“Hablo del Alto Mando, no del Estado Mayor, y también todos los oficiales en la zona tenían el poder de hacer eso, pudieron sacar del ejército a las personas que hicieron esas masacres, pudieron poner personas con un sentido de enemigo diferente. Y pudieron entregar a la justicia civil a los actores de este tipo de violación que es una vergüenza para todos los involucrados”, acotó.

Asimismo, indicó que el blanco principal era Morazán, que la estrategia que aplicaron era de “exterminio”, y que toda esa violencia desatada pudo bien provenir de la idiosincrasia salvadoreña o eran de Taiwán, Chile, Uruguay o Estados Unidos.

“Es muy difícil entender de quién tiene la responsabilidad para una definición del enemigo, que no crea una diferencia entre (personas) armadas y no armadas. He tratado de mostrarles que la planificación implica, necesariamente, el involucramiento del Alto Mando y traté de mostrarles las responsabilidades de las cadenas de mando hasta los oficiales más jóvenes y de menor rango, todos los oficiales que están en ese grupo tan pequeño como en ese lugar”.

“Y traté de explicarles la responsabilidad de los militares más poderosos en la Operación Rescate. Hay que decir, que no solo las víctimas y sus familiares sufrieron daños terribles en El Mozote, Cerro Pando, La Joya y los sitios aledaños, porque también muchos reclutas al nivel más bajo están sufriendo un trauma por la forma de exterminio de esa guerra”, sostuvo Karl.

“Es una exposición impresionante”, dijo Wilfredo Medrano, abogado acusador en representación de las víctimas, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en referencia a las declaraciones del informe de Terry Karl, que en su segundo día, ante el juez Jorge Guzmán señaló los hallazgos que encontró en su investigación en los documentos desclasificados de Estado, de los Estados Unidos.

“Ella ha respondido a muchas de nuestras preguntas, que esperábamos hacer como la información vertida en la estrategia Yunque y Martillo, que explicó se practicaba en guerras convencionales en donde la estrategia era una acción envolvente -en este caso a la guerrilla- que muchas veces lograron burlar esos cercos, y entonces era la población civil la que recibía ese impacto”, dijo Medrano.

Sobre la masacre de El Mozote, Medrano sostuvo que en ese operativo se calculó que ingresaron más de 1,500 soldados, similar al número de integrantes del Batallón Atlacatl, y que en lugar no habían guerrilleros, sino población civil que fue arrasada ese diciembre de 1981.

“Esa táctica de Yunque y Martillo -como explicó Terry Karl- lo aplicó el Batallón Atlacatl no solo en Morazán, sino en otros lugares donde anduvo operando, porque no fue solo en El Mozote. Era un batallón sin un territorio fijo al contrario de otros batallones. Dependía del Ministerio de Defensa y Estado Mayor, que lo movían por su cadena de mando, cuando tenían como objetivo tomarse una zona”, agregó.

Sobre el proceso, luego de terminar con su exposición, Terry Lynn Karl será sometida a interrogatorio y repreguntas de su informe por ambas partes del proceso penal, esta mañana, y que podría alargar la audiencia antes de partir hacia Estados Unidos.

“Ella ha dejado en claridad todo lo expuesto, impresionante todo lo que ha logrado recopilar con los documentos desclasificados de los Estados Unidos, no ha dejado vacíos sobre sus intervenciones y sus análisis son muy contundentes y supongo que sus respuestas a las repreguntas serán contundentes, para ambas partes del proceso”, reafirmó.

Mientras, David Morales, abogado acusador por CRISTOSAL, manifestó que la declaración y el dictamen pericial de la doctora Terry Karl, fue contundente, al explicar que la Operación Rescate, al Norte de Morazán, en diciembre de 1981, solo pudo ejecutarse si contaba con planificación, órdenes y encubrimiento por parte del Alto Mando.

“Con la responsabilidad del exministro Guillermo García, el jefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima, el viceministro de defensa, Adolfo Castillo y en coordinación para la operación en específico con el comandante Domingo Monterrosa y el coronel Flores Grijalva, que era jefe de la Tercera Zona Militar, en aquel momento y la participación del General Bustillo (FAES), se trató de una operación que movió un tercio del ejército en aquel momento y fue una operación combinada, Fuerza Aérea, Artillería y Unidades de Infantería, donde la tarea principal era el exterminio de las comunidades, que las tenía el Batallón Atlacatl”, resumió.