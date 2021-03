No fue suficiente la victoria para la sub 23 de El Salvador

@DiarioCoLatino

En un partido lleno de emociones desde sus inicios, la selección sub 23 de El Salvador vence a su similar de Haití 2-1, resultado que deja al combinado de Hugo Pérez, a la espera del resultado entre Canadá y Honduras, los líderes del grupo B.

En un partido que tenía como objetivo para los nacionales, la búsqueda de su permanencia en el torneo que entregará dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio, El Salvador hace lo suyo, ganar al rival.

En los primeros minutos El Salvador salió con el balón buscando desde el primer instante la anotación que le permitiera soñar con el milagro. Sobre los 7’ minutos la Selecta presiona la salida Haití, haciendo valer la obligación que tiene de conseguir la victoria.

Dos minutos más tarde los caribeños se acercaron a meta de Mario González por medio de Peterson Joseph, quien tuvo dos oportunidades de rematar, en primera instancia en un centro desde la derecha no le pudo llegar a cerrar la pinza y en la segunda, un tiro de esquina desde la banda cambiada, salió abierto a un lado de la meta de Tomás Romero.

Sobre 19 llegó lo que tanto se esperaba, el gol para la azulita por medio de Joshua Pérez, quien remató en la portería Haití, tras recibir un buen pase filtrado y abrió la cuenta en Guadalajara.

El tanto de los nacionales no duró mucho, pues a los 21’ Roberto Louima marca el empate en una carrera desde la media cancha tras un balón perdido de Enrico Dueñas.

A los 24’ La Selecta se impone a los haitianos, con un robo de balón en el área, pero Marvin Márquez no le pudo pegar de manera efectiva y se desaprovechó el segundo de la selecta. La presión de los nacionales se mantuvo por gran parte del primer tiempo, buscando hasta la más mínima oportunidad para ampliar el marcador, que se dio a los 46’ del primer tiempo.

Nuevamente Joshua Pérez aprovecha un doble remate para vencer al portero Jerome y retomar la ventaja nacional. El delantero del Ibiza estuvo atento en el área, donde le pegó de cabeza a un balón desde la banda y se estrelló en el poste, luego, en el contrarremate lo anotó.

Con la ventaja para los nacionales se fueron al descanso.

En la parte de complemento, los salvadoreños sostuvieron la presión tratando de ampliar el marcador. Herbert Díaz, Fernando Castillo y el mismo Joshue buscaron romper por tercera vez la red de la meta de Haití, pero las llegadas no fueron suficiente y la azulita se quedó a la espera del resultado entre catrachos y canadienses.