“No es posible que el GOES diga que hay independencia cuando a sus diputados no les dan libertad para votar”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Algunos diputados de la Asamblea Legislativa participaron en las diferentes actividades en torno a los 201 años de Independencia de Centroamérica de la corona española. Los oficialistas en el desfile organizado por el Gobierno y los de oposición en la marcha de las organizaciones sociales.

Anabel Belloso, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que participó en la marcha de las organizaciones populares sostuvo que desde la independencia de Centroamérica, el país ha pasado por una historia de dictaduras militares, grupos de poder económico que concentraron poder y recursos en contra de las grandes mayorías, y en el contexto que vive el país no es la excepción.

“Quien está al frente del Gobierno autoritario es una expresión de poder económico que usa de todos los recursos y los espacios de la institucionalidad pública para consolidarse, atropellando los derechos de los grupos más vulnerables, por eso es necesario el anhelo de una verdadera independencia, a vivir en libertad plena; donde no haya temor de pedir la libertad de expresión. El libre ejercicio de prensa, donde no haya riesgos por pronunciarse o no haya estigmas por vivir en una comunidad pobre; para que sea una realidad tenemos grandes retos”, destacó la diputada Belloso durante su participación en la marcha contra el Gobierno de Bukele.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, participó en el desfile oficial del Gobierno, así también de otros de sus colegas oficialistas. El funcionario sostuvo que “las decisiones que el pueblo salvadoreño ha tomado están permitiendo que nuestro país por fin sea libre. Vivimos en verdadera independencia gracias a la paz y seguridad de la que hoy goza El Salvador”.

La parlamentaria Anabel Belloso enfatizó que “no es cierto” cuando el Gobierno plantea que existe una verdadera independencia, “si ellos mismos obligan a que el personal de las instituciones públicas salga (a marchar) de manera coercitiva a las actividades que el Gobierno iba a ser este jueves”.

Lo anterior, en referencia a que circularon en redes sociales unas capturas donde las instituciones públicas obligaban a sus empleados ir a la marcha a cambio de otorgar asueto remunerado el viernes 16 de septiembre.

“No es posible que ellos (Gobierno) digan que hay independencia o libertades cuando ni siquiera a sus diputados les dan libertad para votar en la Asamblea Legislativa, son meros aprieta botones y por lo tanto es hipócrita ese discurso oficial porque son ellos los que atentan de manera recurrente contra los derechos humanos de la población que se han venido construyendo y conquistando por la lucha de la gente a lo largo de los 201 años”, destacó Belloso.

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, también participó en la marcha, quien dijo que apoyaba las exigencias de la ciudadanía organizada, como la justicia ambiental, que se respete el derecho humano al agua, por aquellos que buscan una respuesta por sus desaparecidos y los que han sido víctimas del Régimen de Excepción.