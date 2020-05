“No Cuesta Nada” un reto musical de diferentes talentos internacionales

Iris Gálvez

Cinco cantantes buscan innovar con un sonido musical muy distinto, por eso traen para mostrar el tema No cuesta Nada el cual es una combinación de Regional Mexicano con Urbano. Ramses, cantante y compositor mexicano; Neiko, cantante, compositor y productor Venezolano; Jordán G, cantante y compositor urbano Costarricense;

Molinna, Cantante y compositor tico;Marko Jara, Cantante y compositor tico.

Cada uno de estos talentos nos cuentan como ha sido esta experiencia que ya la puedes oír en diferentes plataformas virtuales de música.

Molinna:

1: Como compositor de este tema de donde sacas la inspiración?

– De Recuerdos.

2: Cuál es tu mejor momento para componer?

-1 en donde tenga mi guitarra y mi celular.

3: Hablanos de esta colaboración, que representa para vos?

-Una nueva forma de expresarme. Es vincularme a un género al que no acostumbro a hacer, con colegas músicos nuevos también.

Es todo un reto y una emoción poder trabajar con ellos y poder hacer cosas nuevas.

Marko Jara:

1: Incursionar en un nuevo género musical, la combinación de regional mexicano con urbano que significa para vos ?

La música es un idioma universal a pesar de qué hay diferentes géneros al final todos se unen en un solo idioma del corazón

2: Participaste en la composición de esta canción, Hablanos sobre tu colaboración en la parte de composicion?

Desde niño me ha gustado el arte, la composición y por ende escribo a menudo mis canciones…para este proyecto se me dio la oportunidad de agregar un poco de mi inspiración el cual para mi fue un honor

3: Para vos el unir varios países y dos géneros diferentes que espectativa del proyecto te da?

Es un proyecto muy interesante donde parte del talento y arte se une la amistad de personas que quieren triunfar haciendo las cosas de la mejor manera

Ramses:

1: Hablanos sobre el género musical de este sencillo?

-1. El género musical de esta Canción es una fusión de elementos regionales mexicanos con sonidos urbanos, hemos estado trabajando por años en equilibrar los géneros llamándolo regional americano.

2: De donde surgió la idea de unir dos géneros musicales tan diferentes?

– 2. Queríamos ofrecerle algo distinto a la gente, en parte yo compongo canciones regionales, en varias tardes en el estudio empezamos a experimentar ( con neiko ) y hemos tenido una serie de lograr canciones con los dos géneros sonando homogénea.

Jordán G

1: En este nuevo proyecto experimentas algo complemente diferente a tu estilo, cuéntanos sobre esto?

– Así es, completamente distinto y es que es justo lo que quería poder darle algo diferente a la gente y que disfrutaran de distintas facetas de Jordán G y con este proyecto efectivamente se mostrará algo que nadie espera.

2: Vemos en este proyecto a artistas de muy diferente estilo unidos, cuéntanos como se logró esto?

– La propuesta de hacer este proyecto fue de Ramses el buscaba crear un sonido diferente en la industria musical y yo buscaba mostrar una faceta distinta nos en enlazamos con los colegas artistas Neiko, Molinna y Marko y juntos en equipo logramos crear esta unión tan distinta.

Neiko:

1: Con este proyecto estas experimentando algo completamente diferente a tu estilo, hablanos de esto?

– Mi estilo es la música, comencé el camino del artista para poder ser un mejor productor, compositor y guía para mis clientes… que muchos realmente son mis amigos. Cómo le voy a decir a alguien que es correcto o incorrecto en la música, si no he caminado yo ese sendero… y de ahí empezó la magia… porque la música no se trata solo de un género si no de un sentir, un transmitir… un recibir esa energía de la gente cuando cantan su canción favorita y la hacen suya… parte de su historia… hasta yo mismo tengo canciones que me remontan momentos… yo veo la música como mi casa y me encanta recorrer todos los rincones que me deje, siempre tratando de ser yo claro en cada cuarto, cosa que no es fácil.

2: Que esperas transmitir con este proyecto?

– 2: La mejor parte de la vida es cuando no hay expectativas y ella te sorprende, no pretendo nada… creo que estoy disfrutando trabajar con gente nueva, de otro país hermano como lo es Costa Rica y descubrir que podemos lograr junto con mi hermano de camino que es Ramses, un gran amigo y aliado… Si tuviera una expectativa, es poder ver los rostros de las personas que se conectarán con esta canción y poder visitar Costa Rica.