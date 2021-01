No asisten por segunda vez a la comisión CETES y LETES

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, acordó convocar nuevamente a la ministra de Economía, María Luisa Hayem y al exministro de Gobernación, Mario Durán, para que detallen los recursos que tuvieron disponibles durante el confinamiento obligatorio.

La decisión fue tomada luego de que los funcionarios no asistieron a la Comisión que también estudia el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientados del presupuesto general, dentro del marco de la pandemia COVID-19.

Cabe mencionar que el pasado miércoles 6 de enero la instancia legislativa citó a ambas personas, pero ayer se dio a conocer que la ministra Hayem había mandado una nota donde se excusó por no comparecer; “la ministra de Economía mandó una nota donde decía de que no podía asistir a la comisión especial porque tenía compromisos adquiridos y que se volviera a citar en otra fecha”, indicó el presidente de la instancia legislativa, René Portillo Cuadra, quien agregó: “Solo mandó un informe”, pero este no es suficiente argumento para los legisladores que cuestionan la entrega de los 300 dólares a 1.5 millones de salvadoreños durante la cuarentena estricta.

Yanci Urbina (FMLN) manifestó que hay alrededor de 100,000 personas a las cuales no se les ha podido identificar pero que sí se les entregó los 300 dólares, por lo que han solicitado un informe más detallado y por eso el citatorio a la comisión especial. Los recursos de FOPROMID para este rubro fueron alrededor de 350 millones de dólares, de los cuales $30 millones no logran ser justificados por parte del Ejecutivo.

Al respecto, Portillo Cuadra dijo que en el informe se plantea que no se puede dar más información sobre los beneficiarios de los 300 dólares porque hay un secreto bancario. “En ese sentido, nosotros como comisión no podemos levantar ni obviar el secreto bancario, quien sí lo puede hacer a través de una investigación es la fiscalía, y esa es la razón por la cual hemos certificado a la FGR que se investigue a cuántas personas se les dio y a quiénes se lo dieron; porque el Gobierno anunció que se le iba a dar a aproximadamente a 1.5 millones de salvadoreños, pero nada certifica que se le entregaran a dicha cantidad de personas”, señaló Cuadra.

De igual forma, Cuadra manifestó que se certificará a la Corte de Cuentas de la República, porque dicha entidad, tiene una investigación abierta sobre este tema de los 300 dólares entregados. “La corte de cuentas confrontará el informe que la ministra presentó a la Asamblea con la investigación que ellos llevan en curso”.

A Mario Duran le cuestionan sobre los más de 700 millones de dólares que utilizó del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) paras gastos en diferentes carteras de Estado. La comisión legislativa quiere conocer qué donaciones se recibieron, cuántas transferencias y a qué instituciones se hicieron. De los $700 millones cuál procedía de préstamos, de títulos valores y cuál procedía del Presupuesto General de la Nación, y a quiénes fueron las personas que resultaron beneficiadas

Al exministro de Gobernación se le notificó en la sede del partido de Nuevas Ideas de San Salvador, ya que la comisión desconocía su domicilio; sin embargo, la sede del partido rechazó dicha notificación, por lo tanto, Portillo Cuadra comentó “que se levantó un acta notarial que hizo constar que sí se entregó, pero no fue recibida”. Así que los parlamentarios volvieron a convocar a Durán para el próximo martes 19 de enero a las 10 de la mañana, mientras que, a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, a las 9 de la mañana de ese mismo día.

Mientras que el diputado Guillermo Gallegos y miembro de la comisión especial dijo que quien determina el buen uso o el mal uso de los recursos “es la Corte de Cuentas, mas no la Asamblea Legislativa”.

Gallegos criticó que estas comisiones siguen actuando bajo un esquema “político-electoral”, en la cual consisten en estar llamando funcionarios a efectos de quererlos ver mal. También Gallegos enfatizó que los parlamentarios buscan girar citaciones para armar su estrategia política que trata de “golpear el entorno del presidente Bukele”.

El parlamentario de GANA informó, además, que ya sabía que tanto Durán como la ministra Hayem, no iban a comparecer ante el seno de la comisión especial. También comunicó que ayer a las 9:00 a.m. Mario Durán había recibido formalmente la notificación de su comparecencia.

Otros parlamentarios aliados al Gobierno catalogan estas citaciones como una forma de hacer ver mal al Ejecutivo y que pierda ventaja en las elecciones del próximo 28 de febrero, como es el caso de Mario Durán quien es candidato a la alcaldía de San Salvador y aparentemente arriba en las últimas encuestas realizadas por organizaciones sociales.

Diputados de la comisión de CETES y LETES esperan que Hayem y Durán puedan asistir el próximo martes para que expliquen el manejo de los fondos durante la pandemia. El artículo 132 de la Constitución de la República señala que: “Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa”.