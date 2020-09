No a la privatización del ISSS reiteran sindicatos

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Estamos listos para dar la batalla y siempre hemos estado, no tenemos miedo, ni a los del frente, que como Nayib participó ahí muchos hemos sido del Frente, ni a ARENA que ya sabemos que es el mismo de siempre. Que les quede claro a los señores diputados no va la privatización”, dijo Graciela López, representante del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS).

Dicho sindicato, junto a otros, marchó la mañana de este primero de septiembre para exigir a la Asamblea Legislativa detener cualquier intento de privatización del ISSS. Entre insultos y consignas contra los parlamentarios los sindicalistas llegaron hasta el palacio legislativo, donde dejaron claro su negativa de cualquier intento de privatización del nosocomio de los trabajadores.

La medida es ante la supuesta propuesta de reformas a la ley del ISSS para que el Ejecutivo no sea quien elija al Director y subdirector de la autónoma, como también no sea quien nombre a los representantes patronales dentro del Seguro Social. Diversos partidos políticos dentro de la Asamblea han dejado claro que no es un intento de privatización, sino para resguardo de los intereses del ISSS.

El FMLN ha dejado claro que no acompañará cualquier intento de privatización.