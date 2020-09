Niños y jóvenes de El Paisnal incursionan en la agricultura familiar

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino



Pepinos, rábanos, mora y lechuga son solo algunos de los productos cosechados por niños, niñas y jóvenes en el caserío El Chaparral, en El Paisnal, con el proyecto de huertos comunitarios ejecutado tras la pandemia por LA COVID-19.

Son veinte eras donde las niñas y niños de la comunidad están aprendiendo no solo el costo de producir sus alimentos, sino el valor de la solidaridad al apoyar a su comunidad.

Justin es uno de los que integran la iniciativa creada por los líderes de la zona, el menor de edad mostró su entusiasmo al exponer lo que ha cosechado hasta la fecha, que va desde rábanos, hasta repollos y sandías.

Cabe destacar que los niños participan en todo el proceso que incluye: pedir la tierra, hacer las eras, sembrar, regar, abonar y luego cortar la cosecha.

Pero Justin no se encuentra solo en el proyecto, su mamá también trabaja en el huerto comunitario el cual, aseguró, ha ayudado a que su hijo salga “del estrés del estudio” y le ha permitido aprender cosas nuevas a ella.

“Yo no sabía de esto y aquí he aprendido cómo cosechar, todo lleva un procedimiento y me he beneficiado, ya que con esta situación (pandemia) no podíamos salir y esto nos ha favorecido para tener qué comer en nuestro hogar”, dijo Yesenia Torres.

“La pandemia nos obligó a reinventarnos como sociedad, los líderes de la comunidad veíamos necesario implementar proyectos donde se involucraran a los niños, niñas, adultos y toda la comunidad, pero no solo un proyecto que generara alimentos para las familias sino que llevara implícito elementos como inculcarle valores a los niños”, afirmó Victorina Alvarenga, una de las lideresas de la zona, en la visita que el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, hizo a la comunidad.

El funcionario se comprometió a brindar asistencia técnica, entrega de plantines de hortalizas, equipo para sistemas de riego por goteo y gravedad, becas para que los jóvenes estudien en la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez” (ENA) y otros insumos para la producción agrícola. El MAG informó que también les entregará pelibueyes.

“Este proyecto no está generando divisas al país, pero sí está generando una cultura de trabajo, de alimentos sanos (…), se pretende crear una cultura de consumo colectivo y contribuir a la seguridad alimentaria de los participantes del proyecto, de igual manera proporcionar alimentación a las personas de la tercera edad que integran la comunidad y que ya no pueden cultivar la tierra”, indicó Alexander Torres, coordinador del proyecto.

En abril, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó que “es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos los órganos del Estado y de la población”, para mantener vivo el sistema alimentario y que la crisis sanitaria no se transforme en crisis alimentaria. La FAO señaló que América Latina y el Caribe “ha visto empeorar su seguridad alimentaria en los últimos años, y que la pandemia podrá impactar de forma especialmente severa a aquellos países que ya venían presentando una condición de inseguridad alimentaria”.