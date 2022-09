Nicaragua aboga en la ONU por fortalecer el mundo multipolar y no alineado

San Salvador/Sputnik

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, abogó el lunes en Naciones Unidas por fortalecer la multipolaridad y el no alineamiento en los foros internacionales.

“Es hora de hacer valer el principio de igualdad soberana de los Estados en todos los organismos y foros internacionales, a fin de que ese mundo multipolar y No Alineado que tanto hemos buscado sea realidad, se fortalezca, crezca y nos incluya a todos”, expuso el canciller nicaragüense en la última jornada del debate general del 77mo. periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Moncada expresó la urgente necesidad de acercar el “derecho de los pueblos” a una Organización de las Naciones Unidas que represente a todas las personas y que no se someta a los designios de ninguna potencia imperialista.

El jefe de la diplomacia nicaragüense llamó a defender un mundo donde los valores del diálogo, la paz, la justicia y la solidaridad, sirvan para los encuentros desde las diferencias y enriquezcan los consensos.

“Es hora de seguir rechazando los bloqueos criminales, las agresiones llamadas sanciones, ilegales, arbitrarias, ilícitas, que ponen en mayor evidencia la perversión de un sistema y un modelo, imperialista y capitalista, que sigue y pretende continuar castigando y desangrando al mundo, a vista y dócil paciencia de los organismos que deberían defenderlo”, instó.

Expresó que es la hora de los pueblos y, en consecuencia, aseguró llegado el momento de garantizar que los documentos de Naciones Unidas y de otros organismos con el deber de aglutinar al a la comunidad internacional sean válidas para todo el mundo.

“Nuestro abrazo solidario y comprometido con la digna y brava Venezuela, con la heroica Cuba, con las históricas y nobles batallas del pueblo palestino, la Revolución Islámica de las familias iraníes; la continua y gran batalla de la Federación de Rusia contra el fascismo y por la seguridad, integridad y paz, que seguirá, no lo dudamos, cosechando victorias”, expresó Moncada.