NI esperará propuesta de Bukele para estudiar el tema de pensiones

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, habló sobre la propuesta de reformas a la Ley del Sistema de Ahorros para pensiones que el ejecutivo mandaría al congreso para que sea estudiada.

El oficialista arremetió contra Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pues atribuyó la implementación de el actual modelo de sistema de pensiones “y a sus asesores, como premio, los tuvo contratados en la Asamblea como por 20 años”.

Dichos asesores y economistas, copiaron de Chile el modelo actual de pensiones “en detrimento de la gran mayoría de gente pensionada”, por ello, dijo Guevara que lo cambiarían. Este nuevo sistema de pensiones “será justo y con un retiro digno para la gente”.

El diputado planteó una de las situaciones que pasa con respecto a un retiro voluntario, pues los cotizantes al no tener una pensión digna optan por no retirase cuando les corresponde, por ende “no circula el mercado laboral y no hay una evolución de retiro, no hay puestos (de trabajo) no hay ofertas para los jóvenes”, comentó.

En ese sentido, dijo que se aumentarán las pensiones a los cotizantes, “aquí hay muchos costos que los tienen las AFPs que son injustificados, y que deberían ir directamente a los pensionados”.

Además, dijo que las reformas a la Ley de Pensiones tendrán un modelo “fiscalmente responsable y transparente”, donde se escucharán, según el parlamentario, a todos los sectores de la sociedad civil que quieran participar, así como lo hicieron con la comisión que estudió la Ley General de Recursos Hídricos. Sin embargo, decenas de organizaciones de la sociedad civil han rechazado la Ley que se aprobó en el congreso por tener elementos privatizadores, además de no ser tomadas en cuenta la gran mayoría de propuestas ciudadanas, situación que, a los diputados de Nuevas Ideas, no les importó.

Con la propuesta de reformas a las pensiones aseguró que esperarán el documento de que envíe el presidente de la República, Nayib Bukele, que dicho sea de paso, desde septiembre del año pasado prometió la iniciativa.

“De entrada les digo, el presidente nunca ha enviado o ha hecho algo en contra de los salvadoreños, entonces, tenemos esa tranquilidad”, externó Guevara, jefe de fracción del partido oficialista.

Pero los diputados, a petición del Gobierno, sí han aprobado cuerpos normativos que no son aceptados por la población salvadoreña, como la Ley Bitcoin, que 7 de cada 10 salvadoreños no le genera confianza.

Ante el cuestionamiento sobre si existe o no la idea de estatizar las pensiones, el parlamentario comentó que “el sistema de pensiones no puede seguir así como esta, no estoy hablando de estatizarlo, pero podemos hablar de opciones híbridas, pero esperemos que venga la iniciativa, consultar a los técnicos”.

Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, la propuesta del ejecutivo será enviada dentro del primer trimestre de este año. Casa Presidencial se han reunido con sindicatos de trabajadores afines al Gobierno para recoger insumos de la propuesta.