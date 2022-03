Nadal expresa su tristeza por alejarse del circuito de tenis

Barcelona, España/Prensa Latina

El español Rafael Nadal, tercera raqueta del tenis mundial, expresó este martes aquí su tristeza por alejarse del circuito profesional de cuatro a seis semanas a causa de una fisura por estrés en la costilla izquierda.

«Estoy triste y hundido», afirmó Nadal al conocer el diagnóstico de su lesión realizada este martes por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro.

«No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados», agregó el ganador de 21 títulos de Grand Slam.

Nadal, campeón del torneo francés Roland Garros en 13 ocasiones, recordó que siempre ha tenido espíritu de lucha y superación, y ahora apelará a la paciencia y el trabajo duro tras su recuperación.

El ibérico volvió a España hoy tras perder la final de Indian Wells frente al estadounidense Taylor Fritz el domingo.

En el transcurso del partido Nadal se quejó de que respiraba «como si tuviera una aguja en el pecho» y tuvo que ser atendido por los servicios médicos de ese Masters mil.

Nada más aterrizar en Madrid, se dirigió a la capital de Cataluña, donde le atendió su equipo médico dirigido por Ruiz-Cotorro.

La lesión supone un revés importante para el jugador, quien en las próximas semanas iba a preparar la temporada en tierra batida para afrontar los torneos de Montecarlo, Conde de Godó, Roma y Roland Garros.