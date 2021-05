Murió Sofía de COMADRES

Por: Oscar Martínez

Hace unos meses, ahí por el día de las elecciones, Sofía andaba corriendo, no para huir del país, sino para llegar a tiempo a una reunión; al pasar frente a mí, se detuvo y me dijo: “Compañero a usted lo conozco, no se acuerda de mí, yo era de COMADRES” se acuerda cuando andábamos en las calles luchando.

Si la recuerdo, le dije, recuerdo cuando ustedes rompieron el silencio de la represión institucionalizada, exigiendo sus derechos de justicia ¡Dónde están nuestros hijos! ¡Vivos se los llevaron…vivos los queremos!

Cuando desafiaron la institucionalidad represiva del Estado salvadoreño…jamás mostraron desvanecerse e intensiones de huir del país, ante la represión y el riesgo permanente de perder la vida, ese era el contexto de la lucha de los puños con las mechudas, de sus vestidos negros que develaban luto por el asesinato de sus hijos, el encarcelamiento o desaparecimiento de sus hijos, sus pañoletas blancas como simbología de una paz con justicia.

“Yo creí que no se acordaba de nosotros”, dijo repetidamente. Como no, le dije: la recuerdo a usted, a Alicia, a la hija de Alicia, a sus hijos quienes me pidieron un libro de Salarrué “Cuentos de Cipotes” y así otras compañeras que andaban con ustedes y con quienes nos encontrábamos en las actividades. Sofía estiro su brazo y me dio una palmadita en el hombro y dijo “que me alegra verlo y más me alegro porque está vivo porque en esta guerra más de 75,000 compas fueron asesinados, muchos fueron desaparecidos (…) yo digo que quizás más de 15,000 almas que ya no regresaron con sus familiares, así como los que quedaron con lesiones de la guerra, no digamos a todos aquellos que fueron torturados cuando los capturaban.

Bueno, compa; pero usted sigue verdad, porque debemos de seguir por toda la sangre derramada, por todos aquellos que perdieron a sus familiares, por nuestros hijos e hijas que nunca encontramos sus tumbas y por aquellos que aún no tienen donde dormir, y qué comer.

Mire y porqué no nos vemos y platicamos un rato para recordar tantas cosas que pasamos porque es bonito platicar con usted y recordar cuando hacíamos posta en los locales y cuando topábamos con los policías “garrote a garrote” y cuando nos tiraban gases lacrimógenos y salíamos corriendo para salirles a otro lado, así andábamos verdad usted, como que si estábamos jugando al gato y al ratón.

Entonces llegue a mi casa, ¿se acuerda en donde era el local de COMADRES? Si, entonces ahí vivo yo con David, mi hijo, se acuerda de él, verdad, me dijo por última vez Apolonia Sofía Escamilla, fundadora del Comité de Madres de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero COMADRES, quien murió este domingo 23 de mayo de 2021.

Con David, nos encontrábamos muy seguido y siempre decíamos que iríamos a ver su mamá. Se murió David, este pasado 14 de mayo y nunca fui a ver a su mamá, y hoy me encuentro ante la tumba de Sofía recordando y honrando su lucha, su compromiso y convicción de sus ideales hasta su muerte.