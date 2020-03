Mujeres protagonistas en la defensa y conservación del medio ambiente

Alma Vilches

Antte los conflictos socio ambientales en torno a la minería o a la privatización del agua, las mujeres son quienes lideran estos espacios, debido a que en la mayoría de los casos son las principales afectadas, pues a cargo de ellas está la supervivencia de sus familias y comunidades.

Milagro Alvarado, coordinadora regional de oriente de la Colectiva Femenista para el Desarrollo Local, destacó la participación activa de las mujeres en los distintos procesos de protección y defensa de los derechos ambientales, sin embargo, este rol muchas veces no es reconocido por parte de organizaciones mixtas y autoridades.

“Cuando reflexionamos o hablamos de temas referidos al papel que las mujeres tienen con la defensa del agua, siempre se nos posiciona con las tareas del hogar; pero no se hace la conexión que también queremos ser parte de las decisiones en las instancias donde se aprueban las normativas jurídicas de cómo administrar los recursos hídricos”, añadió Alvarado.

Consideró que uno de los grandes desafíos de las mujeres es posicionarse en la exigencia para asegurar e implementar medidas, políticas y leyes en función que no falte el agua, ya que si las mujeres no son parte en esos grupos e instancias de toma de decisiones y no se les reconoce, difícilmente podrán expresar desde su propia visión y demanda sus necesidades.

“Es necesario sensibilizarnos, no es cierto que todas las mujeres estamos convencidas de tener un rol protagónico en la participación de estos procesos, entre más mujeres nos sumemos y articulemos será mucho mejor plantear nuestra visión y demandas”, reiteró la coordinadora regional de la Colectiva Feminista. Otro de los retos de las mujeres es erradicar las practicas patriarcales existentes en las organizaciones y autoridades mixtas, a fin de tratar a las mujeres con la misma igualdad que a los hombres, a la hora de estar en las mesas de negociación y participar en las juntas o asociaciones de agua.

Para José Santos Guevara, presidente del Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), es importante que el Estado garantice a las mujeres el derecho de acceder al agua, sin ninguna restricción, lo cual será posible con la aprobación de una ley que evite la privatización del recurso hídrico. “El agua está siendo muy contaminada por el cultivo de caña, con la deforestación que se tiene en el país ha disminuido la cantidad en la reserva de agua, lo cual impacta en gran medida en las mujeres, ya que es quien tiene el primer contacto con el vital líquido para los oficios domésticos y uso personal”, indicó Guevara.

Asimismo, dijo que la falta de agua genera en la mujer un atraso en sus actividades, pues en la cultura machista, es la mujer la que se ve obligada a llevar el agua dese el río, quebrada o alcantarilla comunitaria, para utilizarla en las tareas del hogar, por lo cual, es un doble trabajo que tienen.

Poco se valora el conocimiento y la experiencia de las mujeres en la administración del agua, debido a que la administración de los recursos hídricos, así como la elaboración e implementación de políticas no cuenta con enfoque de género.

Los representantes de MOVIAC manifestaron que las mujeres son las primeras víctimas del deterioro medioambiental, pero también son las protagonistas en la defensa, conservación y preservación de los recursos.