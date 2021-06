Mujeres en El Salvador: Sin programas integrales ni sostenibles

Gloria Silvia Orellana

“De enero a diciembre de 2020 el Ministerio de Salud (MINSAL) registró 1,702 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres, además de 42 decesos a causa de este padecimiento”, dijo Mayra Bolaños, coordinadora del Programa de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos e Inclusión de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), al presentar el resumen del año 2020, sobre Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador.

El informe de ORMUSA está basado en los datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que contiene información documentada sobre el estado de los derechos de las mujeres en el marco de la pandemia por COVID-19, así como sobre el acceso a servicios de salud por otras enfermedades.

En la presentación, Mayra Bolaños explicó que el cáncer de cérvix registró 1,460 nuevos casos. Además, hubo 55 defunciones sobre tumores malignos de órganos genitales femeninos, y si bien hay una disminución de casos diagnosticados en 2020, comparado al 2019, Bolaños no descarta que influyó por la falta de consulta médica, ante la atención concentrada en la pandemia.

Y no obstante, que las autoridades de salud han reiterado que las atenciones no se restringieron, la suspensión del transporte público durante la Cuarentena Obligatoria de 6 meses pudo haber influido.

“El temor al contagio del COVID-19 forzó a pacientes de esta enfermedad a no buscar asistencia médica o interrumpir sus tratamientos. Sabemos que el diagnóstico oportuno puede significar o permitir una esperanza de vida mayor, por eso era importante no interrumpir la consultiva preventiva como las citologías o mamografías”, sostuvo.

En cuanto a los embarazos en niñas y adolescentes (19 años), Bolaños recordó los registros del MINSAL, que reporta 503 casos de embarazos de niñas en el rango de los 10 a 14 años, aunque existe la posibilidad que sean más, porque el dato refleja solo los casos en el que la niña se inscribió en un establecimiento de salud.

“En relación a la distribución de anticonceptivos, como el resto de indicadores de salud sexual y reproductiva, el año 2020 cerró con números inferiores al año 2019. Y las cifras confirman que las mujeres continúan asumiendo la responsabilidad de prevenir la reproducción, ya que la mayoría de las usuarias de métodos de planificación son mujeres y en menor cantidad los hombres que para el año 2020 fueron el 0.045 % y las mujeres el 99.95 %”, señaló.

Sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el informe indica que la falta de métodos anticonceptivos trajo consigo a las mujeres estar expuestas a este tipo de infecciones y embarazos no planificados. El MINSAL reportó 9,305 casos de ITS. Y en el caso del VIH, las cifras oficiales reportan 518 nuevos casos, con frecuencia de 193 personas en el rango de los 18 a 28 años de edad y 152 personas en el rango de los 29 a 39 años de edad, y 103 casos reportados entre los 40 a 49 años. De estos 135 casos son mujeres y 383 corresponde a hombres.

Otro de los hallazgos preocupantes, agregó Bolaños, es el aumento de las muertes maternas con 70.36 %, con el reporte de 46 muertes de mujeres en el año 2020, en comparación a las 27 mujeres del año 2019. En cuanto a las edades, registraron que fueron diversas que incluyeron 4 del grupo de niñas y adolescentes menores de 18 años, las cuales provenían de los municipios de San Salvador y Ahuachapán, especialmente del área rural y escasos recursos económicos.

Entre las causas de mortalidad el año 2020, para las mujeres fue: neumonía, diabetes, insuficiencia renal, septicemia, enfermedades del sistema digestivo y enfermedades cerebrovasculares. Mientras, para el año 2019, también, fue la neumonía, enfermedades del sistema genitourinario, diabetes, septicemia y enfermedades del corazón.

Asimismo, la sostenibilidad que se enmarca en desafíos de nación, que luego será la base de un trabajo integrado en salud que se articularía desde la descentralización de funciones y transferencia de responsabilidades de implementación de los mismos proyectos. Y el consiguiente monitoreo y fiscalización del “modelo de atención”, que plantean desarrollar para la población y en específico de las mujeres salvadoreñas.

“El contexto antes descrito y recopilado desde el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, evidencia que la salud sexual y salud reproductiva debe tener igual relevancia que el resto de salud en tiempos de emergencia y posterior a esta. Además, reiteramos la necesidad de atender situaciones críticas como el aumento de la mortalidad materna, el descenso de servicios de anticoncepción, así como implementar jornadas de detección temprana de cáncer, ITS y VIH, que permita actuar de manera oportuna para salvar vidas”, puntualizó Baños.