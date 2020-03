Mujeres centroamericanas rechazan la cultura patriarcal que las discrimina y criminaliza

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Cientos de mujeres que integran varias organizaciones feministas de toda Centroamérica desarrollaron desde el viernes pasado, incluso este domingo, una serie de marchas y otras actividades bajo el lema “Por una Mesoamérica libre, feminista y soberana”, como muestra de rechazo a la cultura patriarcal que las discrimina y criminaliza.

El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se recuerda a 130 mujeres que en 1908 murieron en un incendio que tuvo lugar en la fábrica Cotton, en Nueva York, provocado por el dueño de la fábrica en un intento por acallar las protestas de las trabajadoras que exigían mejores derechos laborales.

En torno a esta conmemoración, las organizaciones de mujeres decretaron tres días de activismo iniciados el viernes pasado como parte de la construcción de una agenda feminista centroamericana que tomó como ejes centrales la violencia feminicida, derechos sexuales y reproductivos, bienes y territorios comunes.

“Las mujeres somos más vulnerables ante estas tres situaciones, sabemos que la tenencia de tierras no la tenemos, existen leyes que penalizan el disfrute pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos, además, de que estamos en un momento de emergencia por los feminicidios”, dijo Verónica Guerra, integrante de la Resistencia Feminista. La activista pro derechos de las mujeres destacó que el objetivo de esta agenda regional es exigir a los Estados las garantías necesarias que les permitan vivir en entornos libres de violencia, ya que consideró que si bien existe legislación a su favor se continúa promoviendo la sumisión y obediencia de las mujeres, una muestra de la discriminación manifiesta en el país.

Para la representante de Resistencia Feminista es preocupante que el Estado no muestre coherencia en su actuar, ya que recrea una alarma generalizada por un virus del que aún no se registran contagios en el país, mientras invisibiliza a las víctimas de violaciones sexuales y feminicidios.

Para culminar los tres días de activismo en conmemoración del Día de la Mujer, las organizaciones pro derechos de las mujeres realizaron el domingo una marcha multitudinaria en la que participaron mujeres de todos los sectores, quienes se tomaron las calles para exigir al Estado garantías para vivir con derechos y sin violencia.

“Estamos denunciando toda clase de violencia que atraviesa nuestro cuerpo y nuestras vidas, feminicidios, violencia sexual, crímenes de odio contra las compañeras transexuales. Rechazamos la penalización absoluta del aborto porque esto criminaliza a las mujeres que ahora mismo están pagando penas de hasta cuarenta años de prisión”, dijo Sara García, integrante del Movimiento Feminista Salvadoreño.

García sostuvo que la propuesta de las organizaciones feministas es liberadora, ya que exigen al Estado no silenciar la violencia contra las mujeres, y aceptar su incapacidad a la hora de generar condiciones para que vivan libres y en paz.

Las participantes en la movilización afirmaron que el sistema de justicia del país actúa con base a un esquema patriarcal que no da respuesta a las mujeres, ya que genera impunidad a favor de los agresores y no permite erradicar los abusos contra niñas y mujeres.

Respecto a los avances en legislación alcanzados en los últimos años gracias a la aprobación de normativas como la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), las mujeres consideran que no son suficientes, ya que estos marcos legales no se aplican a cabalidad, además consideraron que la protección hacia los derechos de las mujeres debe ser un tema prioritario para la sociedad para brindar una verdadera igualdad.

En cuanto a la gestión actual del Gobierno, las organizaciones feministas hicieron hincapié en que el cierre de unidades de atención a la violencia y el raquítico presupuesto destinado a la atención a las víctimas, muestra que la protección de quienes constituyen el mayor porcentaje de la población en el país no es prioritario para la administración actual.

Con esta multitudinaria movilización que finalizó en la Plaza Cívica, Capitán General Gerardo Barrios, las organizaciones feministas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, que tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencia mundial en el que la mujer alzó su voz para exigir el reconocimiento de sus derechos.