Mueren tres sacerdotes por COVID-19

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este domingo se confirmó la muerte del sacerdote César Eliseo Sánchez, capellán de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), quien desde hace varios días permanecía internado por padecer COVID-19.

A este deceso se suma la muerte del sacerdote Mauricio Saravia, párroco de la iglesia Monte San Juan, departamento de Cuscatlán, quienfalleció el viernes luego de estar recibiendo atención médica. También murió por la misma causa el padre Luis Humberto.

“Otro sacerdote muere víctima del COVID-19, el padre Luis Humberto (Panchito) era miembro de la Diócesis de San Vicente, un estimado amigo, es difícil afrontar con tanta frecuencia este tipo de noticia. Muchos sacerdotes están muriendo por COVID-19 en El Salvador, ¿Qué medidas debe tomar la Iglesia Católica? ¿Cómo podemos colaborar todos para frenar esa tendencia?”, escribió el también sacerdote Juan Vicente Chopin en su cuenta de Twitter.

Antes de la muerte de estos tres sacerdotes también murió por la misma enfermedad el padre Tilo Sánchez, muy querido en las comunidades al norte del departamento de Chalatenango. El padre Tilo sirvió como “capellán” de las fuerzas guerrilleras que controlaron esos territorios durante la guerra civil.

Además, la feligresía católica se mantiene en constante oración por la salud del padre Jorge Luis Coquis, párroco de la iglesia Jesús de Nazaret, en la colonia Santa Úrsula, San Salvador. El sacerdote permanece ingresado por COVID-19 en el Hospital Rosales.

La Comisión Episcopal de Comunicaciones (CEICOM) difundió un comunicado donde agradeció a Dios por la vida y servicio del padre Cesar Sánchez, y pidió para que el Señor lo conduzca a la casa del Padre.

“Ha fallecido un sacerdote amante de Jesús Eucaristía y la Virgen, precisamente el domingo Día del Señor, a quien tanto sirvió con alegría y pasión. Descanse en paz y reciba el cielo por premio, nuestro corazón está adolorido, pero en la vida y la muerte somos del Señor”, escribió Claudia Laínez en redes sociales.

Según el último informe del gobierno, hasta la fecha se confirman 107,664 casos positivos de COVID-19, de estos 3,381 han fallecidos, 89,968 recuperados y 14,315 se mantienen activos, de esta cifra, 339 permanecen en estado crítico, 743 graves; 4,182 moderados; 4,367 estables y 4,697 asintomáticos. De acuerdo con estudios no oficiales, El Salvador presente el porcentaje de letalidad más alto del nuevo coronavirus en Centroamérica, que es del 3.11, seguido de Honduras que tiene el 2.7 y Guatemala el 2.42.

Las autoridades del Ministerio de Salud constantemente reiteran el llamado a la población a continuar las medidas de bioseguridad, como uso de mascarilla y alcohol gel, guardar el debido distanciamiento social, no acudir a lugares concurridos y no salir de no ser necesario.

Asimismo, exhortaron a que quienes no se han vacunado lo hagan, ya que el fármaco ayuda a que los síntomas de la enfermedad no sean tan severos.

Hasta el momento se han aplicado 7,891,779 vacunas, de las cuales 4,173,627 son primera dosis; 3,544,315, segunda y173,837 a la tercera. Este dato también llama la atención de los estudiosos, pues, de acuerdo a sus cálculos, El Salvador ha vacunado a un millón más de los salvadoreños que residen en el país, que se supone es de seis millones y medio de habitantes.