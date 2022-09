Mueren dos estudiantes al ser arrastrados por corriente de río

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Protección Civil informó que este martes 3 menores de edad fueron arrastrados por la corriente de una quebrada en el caserío El Jícaro, cantón Carpule, municipio de Sociedad, Morazán, cuando regresaban de clases. Los menores fueron sorprendidos por una repunta mientras cruzaban el río Piña.

Un menor fue rescatado con vida y trasladado a un centro asistencial, sin embargo, los otros dos cuerpos fueron rescatados sin vida e identificados como Lisseth Marisol G., de 15 años; e Isaías G. de 8.

Asimismo, Protección Civil reportó que en la colonia Monge, de Santa Ana, una vivienda fue inundada por el colapso de las tuberías de aguas negras, los cuerpos de socorro utilizaron una bomba achicadora para extraer el exceso de agua.

También, 34 personas fueron evacuadas hacia un albergue en la ermita del cantón Jiñuco, de Cojutepeque, Cuscatlán, luego que un árbol cayó sobre sus viviendas. Las autoridades no reportaron daños personales.

Además, en el kilómetro 76½ de la carretera que conduce hacia Metapán, un árbol cayó en la vía; mientras que, en el kilómetro 1½ del desvío El Rosario, carretera hacia el municipio de Jujutla, Ahuachapán, ocurrió un deslizamiento de tierra.

Juan Carlos Bidegain, ministro de Gobernación, exhortó a la población a acatar las recomendaciones, porque las lluvias continuarán en varios puntos del país, hay alta probabilidad de inundaciones urbanas y crecidas repentinas, que podrían generar desbordamientos en ríos y quebradas.

“Hacemos un llamado enérgico a la población a tener todo el cuidado posible, ya que las precipitaciones continuarán en varios puntos del país, por favor no arriesguen su vida cruzando ríos o quebradas, si no es necesario salir manténganse en casa y si identifican cualquier tipo de riesgo no duden en reportarlo a los números de nuestro Centro de Operaciones de Emergencias”, exhortó Bidegain.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que para la mañana de este jueves el cielo estará entre despejado y poco nublado, por la tarde y noche se esperan chubascos y tormentas, con probabilidad media de ocurrencia en zonas altas al nororiente, y baja en el resto del territorio.

Estas condiciones están influenciadas por la presencia de un sistema inestable en capas medias de la tropósfera que mantiene las condiciones para formar convección y nubosidad asociada a tormentas. Además, todavía se mantiene el ingreso de flujo norte, debido a la combinación de una alta presión al norte de Texas, combinada con la circulación ciclónica del huracán Ian.

El MARN registró precipitaciones de leves a moderadas, principalmente en la zona nor-oriental del país. El acumulado máximo registrado fue de 20.2 milímetros, en la estación Perquín, departamento de Morazán.

Para las siguientes horas se recomienda vigilancia por probabilidad media de impactos como caída de árboles, ramas y otros elementos en suelos húmedos y susceptibles a vientos generados por las tormentas. Además, se recomienda atención y preparación por inundaciones urbanas, crecidas repentinas, deslizamientos y derrumbes.