Muere el exdiputado Juan José Martel por COVID-19

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Esta tarde se conoció el fallecimiento de Juan José Martel, ex diputado y dirigente del partido Cambio Democrático, pero muy cercano con el oficialismo.

Martel nació un 28 de mayo de 1955 y falleció a sus 66 años tras padecer COVID-19. La muerte del exdiputado fue confirmada por su familia.

Juan José Martel ganó su primera diputación en 1991, con Convergencia Democrática, fue secretario de Cambio Democrático y perteneció desde su juventud al Movimiento Popular Social Cristiano.

También fue uno de los sobrevivientes de un operativo de los sscuadrones de la muerte en el Externado San José en 1980 en el que capturaron a los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), posteriormente asesinados. El FDR fue aliado del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En la cuenta oficial de Twitter de Martel, el 18 de septiembre, colocó una información sobre su estado de salud y dijo: “Gracias a que nunca me abandona y me concede más de lo que merezco. Gracias al gran equipo de Primera Línea del H. El Salvador. Los mejores seres que he conocido en tiempos».

Además dijo haber enfermado a pesar de tener las dos dosis de vacunas, por lo que pidió a cuidarse aún vacunados.