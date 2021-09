Muere el exdiputado Juan José Martel por COVID-19

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Esta tarde se conoció el fallecimiento de Juan José Martel, ex diputado y dirigente del partido Cambio Democrático, pero muy cercano con el oficialismo.

Martel nació un 28 de mayo de 1955 y falleció a sus 66 años tras padecer COVID-19. La muerte del exdiputado fue confirmada por su familia.

Juan José Martel ganó su primera diputación en 1991, con Convergencia Democrática, fue secretario de Cambio Democrático y perteneció desde su juventud al Movimiento Popular Social Cristiano.

También fue uno de los sobrevivientes de un operativo de los escuadrones de la muerte en el Externado San José en 1980 en el que capturaron a los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), posteriormente asesinados. El FDR fue aliado del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En la cuenta oficial de Twitter de Martel, el 18 de septiembre colocó una información sobre su estado de salud y dijo: “Gracias a que nunca me abandona y me concede más de lo que merezco. Gracias al gran equipo de Primera Línea del H. El Salvador. Los mejores seres que he conocido en tiempos.

Luego, para el 22 de septiembre, Martel escribió nuevamente y detalló que: “Me vacuné con las dos dosis de la vacuna china SINOVAC en abril y mayo. El 11 de septiembre di positivo a COVID-19. Estoy interno en UCI Hospital El Salvador”.

Además, Martel dijo que su estado de salud era delicada, y que se cuidaran mucho y que no se confíen, refiriéndose a la pandemia actual del COVID-19.

Tras el fallecimiento de José Martel, el presidente de la república, Nayib Bukele dijo que: “Ya estás descansando mi amigo Juan Martel, que Dios te reciba y le dé fuerzas a tu familia. Fuiste un gran hombre en la vida y serás recordado siempre como tal. Luchaste siempre por lo correcto, sin importar el costo. Amaste a tu país y diste todo por él, descanse en paz”.

La Asamblea Legislativa realizó un minuto de silencio en memoria del exdiputado del CD, Juan Martel, quien falleció este martes.

La hija del ahora fallecido por COVID-19, escribió en su cuenta de Twitter: “No hay palabras, para el dolor que hay en mi corazón ahorita. Pero sé que Dios nos dará la fortaleza de seguir adelante. Hoy los atardeceres serán más bonitos porque tú estás en el cielo Juan Martel, como me dijiste el domingo “Nos vemos pronto”.