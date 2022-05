MTP rechaza los despidos en la PNC

Samuel Amaya

El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil se pronunció, este jueves, luego de que las altas jefaturas despidieran al menos a 700 trabajadores de la institución. Los despidos son a raíz del decreto legislativo aprobado por la Asamblea Legislativa oficialista el 11 de mayo de este año, donde “aparentemente está disfrazado de dignidad, pero nosotros consideramos todo lo contrario, los compañeros no están de acuerdo con esta medida apresurada e inconsulta», dijo Marvin Reyes, representantes del MTP.

Marvin Reyes alertó que en esta semana se va a concretar el despido de aproximadamente 900 trabajadores, de los cuales 750 son administrativos y 150 agentes supernumerarios. A los administrativos, mayores de 60 años, se les otorga un máximo de 12 salarios, mientras que al nivel operativo se les brinda una compensación de un máximo de 24 salarios.

En ese sentido, un trabajador administrativo que no quiso revelar su identidad afirmó tener 28 años de trabajar en la institución y no le parece justo que solo le brinden 12 salarios. “Hace un mes me amenazaron las pandillas por trabajar aquí, tuve que salirme de la casa con mi familia y hoy me saca la policía a la calle», dijo.