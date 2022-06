MTP denuncia captura  ilegal contra agente policial

Gloria Silvia Orellana

“Se desnaturaliza el régimen de excepción, porque el comisionado Arriaza Chicas (director de la PNC), dijo que lo iba a detener, entonces, resulta que ahora expresarse es sinónimo que lo capturen a uno”, manifestó Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP).

La denuncia de representantes del MTP se dio luego de la captura del agente de la corporación policial, identificado como José Alberto Vásquez Panameño, quien fuera detenido en su lugar de trabajo, luego que compartiera unas imágenes y textos en un WhatsApp privado sobre la situación que viven los agentes con el Régimen de Excepción desde marzo pasado.

“¿Qué viene después?, nos van a fusilar en una plaza pública o ¿Construirán una horca en una plaza pública, y nos van a colgar, eso viene?, se preguntó el lider gremial.

“Estamos en una situación de alta represión para aquellos que se expresan y defienden los derechos de los trabajadores (de la PNC)”, agregó.

“El caso del agente Vásquez Panameño es un ejemplo claro que el régimen de excepción no solo se está utilizando para capturar a pandilleros y para combatir la delincuencia – nadie está en contra de eso- pero qué explicación se le puede dar cuando oficiales de la policía avalados por el director el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, detienen al compañero, ¿Cómo se puede explicar que utilicen el régimen de excepción para situaciones de revanchismo personal?, porque es lo que está haciendo el director Arriaza Chicas contra del MTP”, sostuvo Reyes.

En cuanto al contenido que compartió el agente Vásquez Panameño, quien también es directivo del MTP, y se encontraba laborando en el departamento de San Vicente, están referidas a imágenes de un grupo policial que expresan quejas por cansancio y agotamiento físico por la suspensión de licencias, después de aprobado el régimen de excepción el 31 de marzo, y sobre las largas jornadas para cumplir cifras de capturas que fueron ordenadas por las altas autoridades.

“De un régimen que pasó de seguir pandillas, estamos ante un régimen que se dedica a perseguir opositores o por lo menos a líderes que no comulgan con las políticas de Estado que tenemos actualmente, y que el señor Nayib Bukele ha caído en la cobardía de perseguir a luchadores sociales. Ya tenemos varios líderes detenidos -está claro- que esto es político simple y sencillamente por denunciar y decir la verdad”, acotó Stanley Quinteros, secretario general de la directiva del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de Junio (SEJES).

Sobre la detención del agente Vásque Panameñó, el sindicalista, añadió que el único delito fue decir la “verdad”, de lo que está ocurriendo dentro de la Policía Nacional Civil.

“Ya están cansados los compañeros de la PNC de las altas ylargas jornadas que se están implementando. Están cansados de no poder visitar a sus familias y ellos saben que esto ya se salió del huacal”, afirmó.

“Ellos saben que estamos ante un régimen fallido, porque no solo está persiguiendo a pandillas, si no a gente inocente, ya tenemos 40 personas fallecidas dentro de los centros penales que han sido golpeados y no le permiten a Medicina Legal hacer autopsias y lo podemos decir con propiedad porque somos parte de la institución”, sostuvo Quinteros.

En cuanto al Sistema Judicial, el secretario general de SEJES señaló la complejidad de presentar denuncias y buscar una pronta y cumplida justicia, porque el órgano Judicial estaba altamente vinculado al órgano Ejecutivo, y en similar situación se encuentra la Fiscalía General de la República, lo que complica la resolución de casos de personas inocentes.

“Lo más triste de eso es que tenemos un sistema Judicial fallido, por más que quisiéramos promover una denuncia contra este régimen no es funcional, entonces, estamos claros, nos encontramos frente a un régimen de excepción que lo único que quiere hacer en este momento es aniquilar las voces de la gente que tiene el valor de denunciar y eso es lo que está ocurriendo en nuestro querido El Salvador”, puntualizó Quinteros.