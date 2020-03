MSM pide defender logros alcanzado en 32 años de lucha

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) celebró su asamblea general y el 32 aniversario de fundación, donde pidió a las socias estar atentas y vigilantes, no permitir que otros con intereses mezquinos lleguen a los territorios organizados y perder los logros alcanzados.

Ana Isabel López, directora ejecutiva del MSM afirmó que actualmente en el país se vive una débil democracia, debido a la situación política, lo cual afecta en gran medida a las mujeres, pues muchos de los programas sociales que beneficiaban a este sector poblacional fueron suprimidos por el actual gobierno; tal es el caso de Ciudad Mujer y la entrega de pensión a personas de la tercera edad.

Asimismo, indicó que los uniformes escolares antes eran confeccionados por personas de las comunidades, sin embargo, ahora estos han sido asignados a empresas, lo cual significa un menor ingreso para las costureras del lugar. Recalcó que hasta el momento el Gobierno le ha prestado nada o poco interés al desarrollo de la mujer, no tiene ninguna visión de género.

“Exigimos una cantidad de demandas que hasta hoy no han sido escuchadas, pedimos respeto, apoyo y recurso para el desarrollo de las mujeres; como sociedad civil haremos todo lo que este a nuestro alcance para defender lo que hasta hoy hemos logrado en esta lucha. Queremos que la gente tenga mayor entendimiento, visión política y pueda tomar decisiones, un empoderamiento propio y no ser jalada, ya que pese a los diferentes proyectos, mucha gente no sabe qué rumbo seguir”, afirmó López.

Consideró de gran importancia integrar más socias al MSM, a fin de lograr un relevo generacional donde se combine la juventud con la experiencia y la sabiduría, para garantizar la continuidad de la organización, que ha logrado una base de aproximadamente 25,000 socias en diecisiete municipios donde hay asociaciones y comités de mujeres que trabajan por la transformación de sus comunidades.

Para la directora ejecutiva del MSM, uno de los principales logros es que en los últimos años han ampliado la red de cooperantes, ahora la organización es reconocida como una entidad responsable que trabaja con la gente, en los últimos cinco años se ha fortalecido el trabajo en algunos municipios de Sonsonate. A través de la cooperación se logró construir una casa comunal por municipio, lo cual servirá a las personas tanto para reuniones y charlas comunitarias, como para otras actividades, ejemplo, velaciones.

Ana Ruth Orellana, integrante de la nueva junta directiva del MSM dijo que el haber llegado a la organización fue de mucha satisfacción, porque ha sido un proceso de formación y reivindicación de sus derechos como mujer, además, el movimiento ha contribuido a desarrollar y transformar la vida de otras mujeres en las diferentes zonas donde trabajan.

“Cuando llego al movimiento me doy cuenta de todos esos derechos como mujer, que no los conocía anteriormente, los cuales fueron violentados en las otras organizaciones donde yo laboré. Ahora enfrentamos muchos retos, como defender lo conquistado hasta el momento. Como organización de mujeres tenemos una visión feminista en la defensa de los derechos de los niños, la juventud y especialmente de las mujeres salvadoreñas”, reiteró Orellana.

A la vez, dijo que el actual Gobierno está dando un mensaje subliminal de misoginia, que como hombres han posicionado a través de las políticas públicas y la reducción de programas sociales en beneficio de las mujeres.

El MSM surge el 26 de febrero de 1988, trabaja con mujeres, juventudes y niñez promoviendo la gestión del conocimiento sobre sus derechos y deberes sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales para potenciar su desarrollo humano integral.