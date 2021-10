Movimiento No+AFP pide devolver ahorros a trabajadores que no puedan jubilarse

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Roswall Solórzano, representante del Movimiento No +AFP, señaló que el éxito a la reforma de pensiones es devolver las cotizaciones a los trabajadores quienes no puedan jubilarse, para emprender algún negocio y subsistir. Los ahorros no han sido entregados porque la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) no lo permite, pero con la reforma las personas que ya no cotizaron, al menos tendrán una inyección de capital.

Lamentó que el sistema económico, social y político los ha lanzado a la calle sin sus ahorros, las AFP´s colocan en el imaginario colectivo a la gente que la cuenta individual previsional es suya, de ser así lo lógico sería devolver a los trabajadores las cotizaciones.

Solórzano indicó que hay 35,000 empleados del aparato estatal quienes no pueden jubilarse, debido a las bajas pensiones dadas por las AFP´s, siendo necesario una reforma integral que aniquile el sistema privado, el cual solo favorece a los grandes millonarios y no a los trabajadores.

“El presidente de la República debe tener claridad que esta es una prueba de fuego para su gobierno, estamos pendientes y vigilantes que la reforma integral por primera vez en la historia favorezca a las grandes mayorías. Los trabajadores que han cotizado durante toda su vida merecen un retiro justo y tener una pensión digna, que por lo menos le garantice el dinero para alimentación y medicamentos”, enfatizó.

El representante del movimiento No+AFP manifestó que en la reunión convocada por el presidente de la Republica, el 7 de octubre en Casa Presidencial, por unanimidad pidieron el derrocamiento del sistema privado, “para que los pensionados puedan vivir, las AFP deben morir”, recalcó.

AGEPYM ha abanderado desde hace años el desmontaje del sistema privado de pensiones, además ayudó a construir las propuestas que hoy están en Casa Presidencial, la cual comprende un sistema de ahorro de pensiones autónomo y jubilación no menor al 70% del salario mínimo actual.

Recientemente los dirigentes de AGEPYM mencionaron que a partir del surgimiento de las APF, se han negado a perder el derecho de la previsión social, la propuesta desde 1998 es la creación de un Instituto de Autónomo de Previsión Social, donde todos los trabajadores coticen en una sola institución y construir un verdadero ahorro para pensiones.

Para AGEPYM, la capacidad de poder administrar ese fondo debe ser con el 502% de la diligencia administrativa de los trabajadores, el Estado 25% y la empresa privada 25%, para definir la capacidad de inversión del ahorro a los empleados.