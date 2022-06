Movimiento de policías desaprueba los 3 años de gestión de Bukele

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) presentó hoy su balance sobre los 3 años de gestión el presidente de la República, Nayib Bukele. El movimiento sindical aseguró que hay aspectos que no se han atendido y otros se han deteriorado.

El MTP aseguró que no se ha establecido una mesa de diálogo entre los representantes del Movimiento y las autoridades de la PNC, para tratar diferentes temas como el escalafón, los programas de salud mental, los programas para las viudas y huérfanos de los agentes fallecidos, y tampoco se trabajó un plan de retiro digno para el personal operativo y administrativo, “no hay planes para proteger al policía y su familia”.

Marvin Reyes, secretario del MTP, dijo que el agente policial después de 3 años sigue comprando sus herramientas para hacer su trabajo, además, no se le ha dado al 100% del personal, uniforme, “hay algunos que tienen 3 años de no recibir uniforme”. También, el personal compra el papel para imprimir “porque no hay”.

Reyes agregó que tampoco hay repuestos para las patrullas “en 3 años se ha deteriorado tanto el presupuesto que ni siquiera tienen $5 para comprar un filtro de aceite, el policía lo está comprando”.