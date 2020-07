Movimiento 5+ exhorta a la unidad para superar la pandemia del COVID-19

Alma Vilches

El coordinador general del Movimiento 5+ y presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador, Rogelio Canales Chávez, hizo un llamado a la unidad e integración de los diferentes sectores sociales para salir adelante de la pandemia del COVID-19, ya que el Ejecutivo no es capaz de resolver este problema solo, tiene que acercarse a los otros poderes del Estado.

«Hemos sido testigos de la disputa y los enfrentamientos del señor presidente y sus ministros, con los diputados de la Asamblea Legislativa y magistrados de la Corte Suprema de Justicia; bajémosle presión a la olla, y busquemos entendimiento, todos los sectores debemos participar sin excepción ni exclusión alguna», enfatizó Canales durante una entrevista radial.

A criterio del coordinador general del Movimiento 5+, la Asamblea ha apoyado al Ejecutivo en muchos decretos y en la aprobación de fondo, aunque consideró necesaria una regulación para disminuir los casos de Coronavirus, pero no generalizada, no toda la población a casa en forma drástica ni exigente, sino implementar una cuarentena focalizada en los lugares con más casos, pues hay cerca de 35 que no han sido afectados.

