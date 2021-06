MOVIAC realiza observaciones a la Ley General del Agua propuesta por el Ejecutivo

Javier Díaz

@javier_diaz79

El Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) presentó sus observaciones sobre la Ley General del Agua emitida por el Ejecutivo, en una conferencia de prensa en las instalaciones de CESTA, donde tuvo como representantes al Sr. José Santos Guevara, director de ACUDESBAL, y el Dr. Ricardo Navarro, presidente de CESTA.

La conferencia se dio a raíz de las resientes declaraciones del presidente de la República Nayib Armando Bukele y la presentación de la nueva propuesta de ley integral del agua, en la que MOVIAC ha tratado de incidir en el proceso de debate desde la anterior asamblea con propuestas del movimiento y otros grupos sociales de los que a la fecha no se ha logrado tener una ley que responda a los interese del país, recordando y puntuando que una Ley General de Agua es un tema que puede beneficiar o impactar a todo el país de manera positiva o negativa, sobre todo, en los tiempos de crisis, por los cambios climáticos que se han venido generando de manera acelerada en los últimos años.

“No quisiéramos que en la próxima plenaria surja la aprobación de esta propuesta, porque consideramos que esta ley general del recurso hídrico, debe ser discutida y socializada, sobre todo, con aquellos sectores que han venido luchando por una ley general de agua desde hace tiempo, creemos que el movimiento social cuenta con un amplio conocimiento del tema y tiene muchas propuestas que plantear con base al panorama actual del manejo de los diferentes ámbitos del país y, por tanto, consideramos que la ley debe responder a los intereses de las mayorías. Incluso, como MOVIAC ya hemos planteado una propuesta sobre la institucionalidad de la ley general de agua, en la que proponemos la creación de un Viceministerio del Agua que este adscrito al Ministerio de Medio Ambiente con el respectivo soporte de financiamiento y que se dedique única y exclusivamente a la gestión de este tema”, dijo José Santos Guevara, coordinador de MOVIAC.

MOVIAC y otros movimientos plantean la necesidad latente de una discusión amplia en la que la prioridad debe ser el pueblo salvadoreño bajo la escucha activa de aquellos sectores más vulnerables que aun resienten las malas gestiones que a lo largo de los años solo se han venido acumulando, sin dar una respuesta clara. Se propone al gobierno hacer uso de las experiencias de las más de 2,000 asociaciones comunitarias administradoras de agua potable que abastecen a un aproximado de un millón de personas en El Salvador, para la revisión y validación de la ley.

MOVIAC considera que hay suficientes elementos culturales, sociales y económicos que deben estar en concordancia con la propuesta de ley general de agua, para que esta no solo responda a los interese de pequeños grupos privilegiados en el país, dejando en el olvido a las mayorías más necesitadas.

Por otra parte el Dr. Ricardo Navarro hizo la comparación de la nueva propuesta de ley, contra la que fue presentada por el Ministerio del Medio Ambiente en tiempos del expresidente Funes, en la que el Dr. Navarro mencionaba que la actual ley propuesta por el ejecutivo ha retomado por lo menos un 80 % de la propuesta anterior, haciendo algunos cambios que si han sido buenos, pero a su vez bota los argumentos de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde ella decía “que esas discusiones ya no tienen vigencia”; pero actualmente el Ejecutivo se contradice retomándolas, inclusive se mencionaba que en esta ley no estaba el derecho humano al agua, cuando eso estaba expresado en el art 7 de la propuesta del MARN en la que habían tres párrafos, de los que en la actual ley, solo se tomó el primero y tercero y no el segundo, que hacía referencia a la distribución entre hombres y mujeres.

El Dr. Ricardo Navarro menciona que incluso se botan las opiniones del presidente de la Asamblea Legislativa que dice que han pasado 15 años engañando gente, pero actualmente se vuelven a retomar, es correcto retomar el trabajo, sea este bueno o malo, según como se vea, pero es aún más bueno retomarlo y mejorarlo. El Dr. Navarro hacía énfasis en que la ley no dice que va a privatizar; pero el problema es que deja artículos abiertos como el art 13F que menciona que son facultades de la autoridad salvadoreña del agua y emisión sobre uso y autorización de los recursos hídricos y los permisos para exploración de los vertidos y bienes establecidos en el art 5, pero la pregunta es hasta donde llegan estas facultades o a quienes beneficia, a su vez menciona la formación de la Asociación Salvadoreña del Agua con una cantidad de representantes de la sociedad civil, universidades e iglesias, pero estos son nombrados por el Ejecutivo, sin la opinión de la sociedad civil.

El Dr. Navarro también hacía mención de uno de los comentarios del presidente, en el que decía que está en contra de la ANEP, pero ha sacado dos fideicomisos por 1,200 millones de dólares por medio de la Asamblea Legislativa, uno de estos para caficultura y coloca en la junta directiva a AVANZA que es un gran potentado banquero miembro de ANEP y en el segundo en el sector agropecuario colocando a CAMAGRO que es el vicepresidente de ANEP y son los mismos agricultores de ANEP, con esto se concluye que el presidente Bukele, no está peleado con ANEP, ni con la oligarquía, sino con el Sr. (Javier) Simán, a la vez que deja en evidencia, que considera importante la participación del gran capital.

Como uno de los últimos puntos que preocupa a MOVIAC, es que el presidente de la Asamblea Legislativa haya mencionado la formación de una comisión Ad hoc que excluya a los diputados que puedan poner objeción a las propuestas planteadas por e legislativo. Para contrarrestar esto, MOVIAC propone un vice ministerio del agua y un organismo contralor que vigile y tenga acceso directo a las discusiones, donde serán bienvenidas todas y todos, a esto último también agregan una estructura que esté orientada a mantener el funcionamiento adecuado del ecosistema y un departamento de conciencia a la población salvadoreña, este y otros puntos se planean presentar la próxima semana a la Asamblea Legislativa.